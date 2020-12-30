Для відзначення педагогів за успіхи в розбудові вищої освіти Кабінет Міністрів України схвалив постанову про заснування стипендії уряду за видатні заслуги у сфері вищої освіти.

Відомо, що буде 300 довічних стипендій, які будуть виплачуватися щомісяця в розмірі трьох прожиткових мінімумів. Навіть якщо стипендіат звільниться з відповідного закладу вищої освіти, повідомляє пресслужба МОН.

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Стипендії у 2021 році призначатимуться двічі – з березня та вересня.

Яка буде сума стипендії? Розмір стипендії з 1 січня 2021 року становитиме 6 810 гривень на місяць, з 1 липня 2021 року – 7137 гривень на місяць. Вже з 1 грудня 2021 року – 7443 гривень на місяць.

Хто може отримати стипендію? Кандидати на призначення стипендії обиратимуться вченими радами відповідних державних вишів з-поміж науково-педагогічних працівників.

Відзначатимуть педагогів, які:

зробили особистий вагомий внесок у забезпечення розвитку вищої освіти;

сумлінно протягом багатьох років на високому науково-теоретичному і методичному рівні здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти;

досягли сімдесятирічного віку та працюють у державних ЗВО за основним місцем роботи.

До слова, у Державному бюджеті на 2021 рік заклали 3,94 мільярда гривень для виплати академічних стипендій.