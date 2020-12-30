Уряд заснував стипендії у сфері вищої освіти за видатні заслуги: сума та хто зможе її отримати
Для відзначення педагогів за успіхи в розбудові вищої освіти Кабінет Міністрів України схвалив постанову про заснування стипендії уряду за видатні заслуги у сфері вищої освіти.
Відомо, що буде 300 довічних стипендій, які будуть виплачуватися щомісяця в розмірі трьох прожиткових мінімумів. Навіть якщо стипендіат звільниться з відповідного закладу вищої освіти, повідомляє пресслужба МОН.
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Стипендії у 2021 році призначатимуться двічі – з березня та вересня.
Яка буде сума стипендії? Розмір стипендії з 1 січня 2021 року становитиме 6 810 гривень на місяць, з 1 липня 2021 року – 7137 гривень на місяць. Вже з 1 грудня 2021 року – 7443 гривень на місяць.
Хто може отримати стипендію? Кандидати на призначення стипендії обиратимуться вченими радами відповідних державних вишів з-поміж науково-педагогічних працівників.
Відзначатимуть педагогів, які:
- зробили особистий вагомий внесок у забезпечення розвитку вищої освіти;
- сумлінно протягом багатьох років на високому науково-теоретичному і методичному рівні здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти;
- досягли сімдесятирічного віку та працюють у державних ЗВО за основним місцем роботи.
До слова, у Державному бюджеті на 2021 рік заклали 3,94 мільярда гривень для виплати академічних стипендій.
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