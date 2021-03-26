10 000 доларів на навчання: конкурс від американського банку

Німецько-американський банк оголосив конкурс творів для дітей віком від 13 до 18 років. Переможець отримає 10 000 доларів на навчання в одному з вишів США.

Окрім цього, буде обрано ще 4 твори, автори яких отримають по 500 доларів на свої рахунки для заощаджень. Перед цим діти проходитимуть 2 тижні онлайн-курсу фінансової грамотності від платформи EVERFI.

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Деталі конкурсу

Курси фінансової грамотності триватимуть з 1 до 15 квітня, а наприкінці навчання школярі матимуть можливість надіслати свої есе. У творі діти повинні розписати свої коротко- та довготермінові фінансові цілі, а також пояснити план їх досягнення.

У звичайних умовах, наші волонтери з банку проводили б навчальні курси очно. Оскільки квітень є місяцем фінансової грамотності, ми вирішили все ж запустити проєкт в онлайн-режимі,

– наголошує Джейн Балсмейєр, віцепрезидент Німецько-американського банку.

Керівництво банку розповідає, що ініціатива спрямована перш за все на розвиток фінансової грамотності серед молоді, а грошові винагороди є лише засобом мотивації дітей до навчання.

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Прослухати онлайн-курс та взяти участь в конкурсі зможуть винятково школярі зі штатів Кентуккі та Індіана, однак в наступному році організатори планують охопити більше національних адміністративно-територіальних одиниць, а в перспективі – вийти на міжнародний рівень.