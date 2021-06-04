Стежкою через хащі: як учнів під Кропивницьким возять до сільської школи – відео

Між селами Устинівського району на Кіровоградщині жителі скаржаться на відсутність доріг. Там або грунтова дорога, або лиш залишки асфальту. А шкільний автобус, який збирає і возить сільських дітей, пробирається через справжні "джунглі".

Дорогу біля села Інгульське під Кропивницьким укладали десятки років тому, тож зараз на її місці – суцільні ями та вибоїни. Але ними місцевим доводиться пересуватися щодня, зокрема тут їздить і шкільний автобус.

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Автобус збирає і возить до місцевої школи дітей з чотирьох сіл. Вчителька Інна Гросул, яка й сама їде на роботу шкільним автобусом, опублікувала в соцмережі пост про стан місцевої дороги.

Допоможіть, будь ласка, з дорогою в село Завтурове. Потрібно розчистити дорогу від дерев, гілок та засипати ями на дорозі, щоб був нормальний підвіз шкільним автобусом дітей із Завтурове до села Інгульське, – написала вона.

На відео видно, що дорога більше нагадує стежку у хащах джунглів. І саме цією стежкою між чагарями пробирається шкільний автобус.

Як учнів під Кропивницьким через хащі возять до школи: дивіться відео



Місцеві розповідають, що цю дорогу будували за радянських часів, і після цього її жодного разу не ремонтували капітально.

Раніше в селі був радгосп з кількома фермами, музичною школою, танцювальним майданчиком, сільською лазнею і навіть власною книжковою крамницею. Згодом все це занепало, тож вирви на дорогах засипають місцеві.

"Питання цієї дороги ми неодноразово підіймали у райадміністрації, нам обіцяли її розчистити, але так все і "заглохло". Дозволяли навіть людям на узбіччі вирубувати дерева на дрова, щоб вони не розросталися", – розповіла колишня голова сільради Любов Винник.

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Цікаво, що колишній голова райдміністрації звертався в управління з приводу ремонту цієї дороги. Але там сказали, що до неї стосунку не мають, адже дороги у них на картах немає. Мовляв, її будував радгосп, без документації.

Тож, поки ж у місцевих жителів залишається одне рішення проблеми – брати сокири, пилки та бензопили і самостійно розчищати дорогу.

До слова, колишня міністерка освіти Анна Новосад переглянула Бюджетну декларацію на 2022 – 2024 роки і помітила, що там не зазначено коштів на підвищення зарплат вчителям, впровадження НУШ на створення президентського університету. Деталі – за посиланням.