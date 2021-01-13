Україна отримала офіційний статус учасниці "Партнерства Біарріц" – міжнародної ініціативи рівних прав і можливостей для всіх. У МОН наголосили, що в сфері освіти наша держава виконує всі зобов’язання.

Зазначимо, що Україна взяла на себе зобов’язання в п’яти сферах, у тому числі й освітній. Про це повідомляє пресслужба Міносвіти.

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За словами міністра Сергія Шкарлета, стереотипи про роль жінок і чоловіків мають змінитися, починаючи зі сфери освіти. Саме тому МОН виконує зобов’язання з утвердження гендерної рівності.

Окрім того, уряд затвердив План заходів партнерства, згідно з яким МОН є відповідальним виконавцем за забезпечення наскрізності принципів гендерної рівності в освіті.

Зокрема, це передбачає:

розвиток безбар’єрного публічного простору, дружнього до сімей з дітьми та маломобільних груп населення;

навчання дітей принципів рівності жінок і чоловіків;

запобігання насильству;

зменшення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків;

створення більших можливостей для чоловіків піклуватися про дітей.

розроблення та затвердження Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року;

затвердження плану заходів з реалізації Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року;

запровадження антидискримінаційної експертизи освітнього контенту.

Просвітницька діяльність з питань гендерної рівності має здійснюватися в закладах освіти згідно з законом про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків.