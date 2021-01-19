Освітній проєкт STEM is FEM оголосив старт відбіркового туру для дівчат на безкоштовну участь в модулі "Комп'ютерна наука". Реєстрація триває до 29 січня включно.

Школярки зможуть на два дні зануритися в одну з найсучасніших галузей України та світу. Навчання проводитиметься 20 та 21 лютого в режимі онлайн, повідомляється на сторінці STEM is FEM у Facebook.

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В межах модуля відбуватиметься наступне:

мотивуючі лекції;

зустрічі з жінками, які досягли успіхів у своїй кар'єрі;

цікаві воркшопи;

творчі завдання;

розіграш подарунків.

Що таке STEM-освіта Навчальні напрямки, які охоплюють природничі науки (Science), технології (Technology), інженерування (Engineering) та математику (Mathematics).



Зазвичай всі предмети вивчаються не окремо, а в тісному взаємозв'язку. Велике значення має практичне застосування отриманих знань в межах навчального процесу.

Про проєкт STEM is FEM та як взяти участь

Освітній проєкт STEM is FEM покликаний популяризувати природничі, технологічні, інженерні та математичні спеціальності серед дівчат.

"Комп'ютерні науки" – вже дев'ятий навчальний модуль проєкту. Взяти участь в конкурсному відборі можуть тільки учениці українських закладів середньої освіти.

Для участі необхідно зареєструватися на сайті проєкту та відповісти на 4 запитання. Якщо вас буде відібрано, на електронну поштову скриньку надішлють лист із запрошенням.

Участь в модулі повністю безкоштовна.