STEM is FEM: фінансова грамотність для українських школярок

Протягом двох днів українські школярки намагались зрозуміти поняття блокчейну, розбирались у банківській системі та вчились керувати власними грошима. Все це та багато іншого відбувалось у межах модулю "Фінанси" від проєкту STEM is FEM.

Наприкінці навчання модуль завершився тематичним конкурсом. Дівчата складали особисті фінансові плани для виходу на пенсію, а переможниця отримала 17 000 гривень на депозитний рахунок від українського банку-партнера ініціативи.

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Що відомо про STEM is FEM STEM is FEM – це українська благодійна ініціатива, яка займається популяризацією технічних спеціальностей серед дівчат, а також бореться з ґендерними упередженнями та стереотипами.

Про що мовилось на заході

Заступниця голови правління Райффайзен Банк Наталія Гуріна розповіла, що робота у банку – це не лише робота із цифрами. Подекуди вона вимагає знань у дуже широкому спектрі галузей.

Робота з ризиками у банку – це дуже різнопланова робота. Аби проаналізувати, наприклад, вартість та надійність застави, або видати кредит, треба бути хоч трішки спеціалістом у багатьох галузях. Наприклад, із нерухомості та агропромисловості – знати ціни, тенденції на ринку, тренди у сільському господарстві, знати вартість землі, особливості її обробки тощо,

– наголосила Наталія Гуріна.

Також спікерки модулю розповіли про свої власні лайфхаки успішності. Перша заступниця Голови Національного банку України Катерина Рожкова надихнула дівчат не зважати на ґендерні стереотипи та крокувати до перемоги попри будь-які упередження.

Ґендерні стереотипи дійсно все ще існують, і дівчатам у нашому світі важче. Але повірте у себе. Ви маєте бути щасливими. Тільки суспільство щасливих людей здатне створювати добрі перспективні речі. Коли людина нещасна – усі, хто поруч з нею, теж нещасні. І ця енергетика зіпсує усе. Тому треба мріяти і йти за своїми мріями,

– зазначила Катерина Рожкова.

Ініціатор проєкту та засновник технологічної компанії Roosh Сергій Токарєв вважає, що українській шкільній освіті дуже не вистачає уроків з фінансової грамотності, хоча про це говорять уже давно. Саме тому новий модуль STEM is FEM вирішили присвятити темі фінансів та на конкретних прикладах продемонструвати, чому ця тема є важливою.

"Ця навичка корисна для кожної людини, незалежно від спеціальності чи статі. З її допомогою нашим дівчатам буде легше зорієнтуватись у виборі майбутньої кар'єри", – додає Сергій Токарєв.