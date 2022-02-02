Глава Верховної Ради повідомив, що "завжди був і залишається прихильником університетського самоврядування", згідно з яким тільки спільнота навчального закладу має право обирати собі очільника. За його словами, це "право – священне", адже є частиною народовладдя.

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Він зазначив, що як колишній професор Могилянки та науковець щиро зацікавлений у тому, аби "довгий виборчий процес президента Києво-Могилянської академії завершився і один із найпотужніших вишів зрештою чесно і прозоро отримав свого керманича".

Тож сьогодні в межах парламентського контролю надіслав звернення до Сергія Шкарлета з вимогою обґрунтувати рішення МОН щодо відмови визнавати результати виборів президента НаУКМА, а також аргументувати рішення щодо призначення повторних виборів,

– вказав Руслан Стефанчук.

Спікер поінформував, що також звернувся до міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського та генерального прокурора Ірина Венедіктова взяти під контроль забезпечення неупередженого та оперативного розслідування справи про викрадення скриньок для голосування.

Окрім цього, народний депутат направив листи до:

міністра юстиції України Дениса Малюськи;

Міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка;

виконувача обов'язків голови ДПС Михайла Тітарчука;

голови НАЗК Олександра Новікова;

голови СБУ Івана Баканова.

Руслан Стефанчук у цих документах попросив надати інформацію щодо осіб, які проходили спецперевірку перед призначенням на посаду керівника закладу за 2020 – 2022 роки.

Зверніть увагу! Попереднім очільником вишу з 2014 до 2019 рік був Андрій Мелешевич. У лютому 2020 його переобрали на посаду президента, але у Кабміні відмовилися повторно призначити посадовця та послалися на тлумачення закону. У квітні того ж року чиновники оголосили новий конкурс на посаду, але процес обрання тривав майже 2 роки.

Скандал на виборах президента Могилянки

Другий тур виборів очільника КМА відбувся 27 січня, однак пройшло все не без інцидентів.

Близько 14:00 на одну з дільниць увірвалися від 8 до 10 осіб у масках, які поцупили скриньку з бюлетенями. Іншу скриньку залили фарбою.

На місці події працювали поліцейські, які задокументували всі обставини злочину. Втім, на хід голосування цей інцидент ніяк не вплинув.

Викрадену скриньку в підсумку знайшли, а бюлетені з неї визнали дійсними.

Текст публікації Руслана Стефанчука:

Не можу стояти осторонь майбутнього Національний університет "Києво-Могилянська академія".

Я завжди був і залишаюсь прихильником університетського самоврядування, за яким тільки спільнота університету має право обирати собі очільника. І це право – священне! Адже це частина народовладдя.

І тому я, як колишній професор Могилянки, як науковець, як людина, щиро зацікавлений у тому, аби довгий виборчий процес президента НаУКМА завершився та один із найпотужніших вишів врешті-решт чесно і прозоро отримав свого керманича.

Тож сьогодні в межах парламентського контролю надіслав звернення до Сергія Шкарлета з вимогою обґрунтувати рішення МОН щодо відмови визнавати результати виборів президента НаУКМА, а також аргументувати рішення щодо призначення повторних виборів.

Також звернувся до міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського та генерального прокурора Ірина Венедіктова взяти під контроль забезпечення неупередженого та оперативного розслідування справи про викрадення скриньок для голосування.

Крім того, направив листи до міністра юстиції України, міністра охорони здоров'я України, виконувача обов'язків​ голови Державної податкової служби України, голови НАЗК, голови СБУ з проханням надати інформацію щодо осіб, які проходили спецперевірку перед призначенням на посаду керівника закладу за 2020 – 2022 роки.

Я вірю, що справедливість візьме гору.