Навчальна програма Маккея передбачає, що якщо почати правильно управляти власними грошима у віці 18 років, то на пенсії ваші статки можуть сягнути понад 4 мільйонів доларів. Авторський курс фінансової грамоти учитель проводить для американських школярів 5 – 12 класів.

До теми Навчити дитину фінансової грамоти: посібник за віковими категоріями для батьків

Унікальний підхід вчителя

Орландо Маккей переконаний, що фінансова грамотність не може бути складовою якогось певного шкільного предмета, а повинна стати окремою та унікальною дисципліною. На думку фінансового радника, підхід до фінансової освіти повинен бути особливим, не схожим на навчальну концепцію всіх інших загальноосвітніх шкільних предметів.

Ви навчаєте дитину, яка росте та розвивається у неправильній системі. Система постійно каже малечі: "ти не можеш перемогти, ти змушений жити винятково у таких умовах, пам'ятай свій бекграунд!" На першому ж занятті я намагаюсь зламати цю систему та переконати школярів, що у них все вийде, попри будь-які обставини,

– розповідає учитель.

Школяр Джахін Джонсон почав відвідувати курси фінансової грамотності Маккея ще у 5 класі. Зараз випускнику школи вдається заощаджувати на власний депозитний рахунок близько 300 доларів щомісяця, і з такими темпами, згідно з планом, він може стати мільйонером вже у 50 років.

Коли я закінчу коледж, то стану кваліфікованим хіміком, і зможу, мабуть, відкладати ще більше. Вносити 15% відсотків від своїх доходів на накопичувальний рахунок не складно – варто лише розібратись у доступних можливостях та інструментах збагачення,

– ділиться досвідом школяр.

Порада! Підвищуйте власний рівень фінансової грамоти та дізнавайтесь про ефективні фінансові інструменти. Роздрукувати необхідні навчальні матеріали допоможуть принтери Canon серії MegaTank, які є простими у використанні та обслуговуванні. Друкуючі голівки та абсорбер (сервісний картридж) легко замінити звичайному користувачу без сторонньої допомоги.