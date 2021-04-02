Статеве виховання в українських школах: чому навчають дітей у різних класах

Тема статевого виховання у школах часом викликає дискусії серед батьків. Вони вважають, що діти мають отримати такі знання саме у школі. У МОН додають, що деякі теми статевого виховання вже є у змісті початкової та загальної середньої освіти.

Дослідження показують, що 60% батьків та педагогів підтримують ідею запровадження статевого виховання в освіту. Але лише 40% педагогів говорять, що мають достатньо знань, щоб проводити такі заняття чи бесіди.

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У Міністерстві освіти і науки переконують, що елементи статевого виховання вже внесені до змісту початкової та загальної середньої освіти. Н

В яких класах та на яких предметах розглядають статеве виховання

1 – 4 класи

Елементи статевого виховання присутні навіть в початковій школі. Зокрема, після закінчення 2 класу діти мають вміти протидіяти проявам тиску, неповаги та приниження щодо себе.

Також учні мають розуміти свої кордони та відстоювати недоторканість, зокрема відсторонюватися від неприйнятних дотиків з боку інших людей та повідомляти про це дорослих. Такі навички допоможуть уникнути сексуальних домагань і насильства в майбутньому.

Вже після 4 класу діти мають знати, як зароджується життя людини, як відбувається її розвиток та дорослішання.

Так, вони мають розуміти та оцінювати зміни у своєму тілі та зовнішньому вигляді. Учні після початкової школи мають вміти порівнювати різні види стосунків між людьми (родинні зв'язки, дружні, ділові, подружнє життя), спілкуватися з дітьми іншої статі, демонструючи повагу.

5 – 11 класи

За даними МОН, елементи статевого виховання в загальній середній освіті внесені до змісту обов'язкових навчальних предметів:

"Основи здоров'я",

"Біологія",

факультатив "Я – моє здоров'я – моє життя",

факультатив "Захисти себе від BІЛ\СНIДу",

факультатив "Дорослішай на здоров'я" тощо.

Окрім того, окремі питання статевого виховання порушуються і в межах вивчення інших предметів. Наприклад, на уроках літератури, історії, правознавства тощо.

Так, на уроках з основ здоров'я у 6 – 7 класах розповідають про розвиток підлітків, ознаки, терміни та темпи статевого дозрівання. Також пояснюють, про культуру вияву почуттів та те, як розпізнавати маніпуляції та протидіяти тиску.

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У 8 класі порушують питання статевого дозрівання, причин та наслідків ранніх статевих стосунків, підліткової вагітності, а також говорять про захворювання, що передаються статевим шляхом.

Ще у 8 класі розглядають питання статі та статевих ролей, гендерних ролей та стереотипів і стосунків між статями. Крім того, діти у цьому віці мають знати, які пропозиції можуть бути небезпечними та як протидіяти сексуальному насильству.

Дев’ятикласники мають розглядати в школі теми родинних цінностей та готовності до сімейного життя. Також вони мають знати про небезпеку ранніх статевих стосунків, про захворювання, що передаються статевим шляхом.

Елементи статевого виховання внесені до змісту нової програми з біології для 10 класу. На уроках педагог з учнями розглядає питання суті та біологічного значення запліднення.

Водночас підлітки мають знати причини порушення процесів запліднення у людини, сучасні можливості репродуктивної медицини. Також у них має формуватися відповідальне ставлення до планування сім’ї.

До слова, у 2019 році в деяких українських школах ввели факультативний урок "Основи сім'ї" для учнів 10 – 11 класів. Однак, деякі батьки були незадоволені через сексистські, дискримінаційні та антинаукові твердження. Ось деякі цитати з тексту: