Старт вступної кампанії-2021, результати ЗНО та новини у вишах – підсумки тижня в освіті

Журналісти Освіта 24 розповідають про всі найважливіші новини, які сталися у сфері освіти цього тижня – з 28 червня по 2 липня. У цій статті читайте про початок вступної кампанії у 2021 році, результати та бали ЗНО, а також про те, як зареєструвати е-кабінет вступника.

Старт вступної кампанії-2021

Вступна кампанія в Україні офіційно стартує 1 липня. З цього дня всі абітурієнти можуть зареєструвати е-кабінет вступника, за допомогою якого подаватимуть документи до вишів.

Зверніть увагу Кращі університети 2021 та подорожчання навчання у вишах – підсумки попереднього тижня в освіті

Скільки можна подати заяв до вишів? Вступники можуть подати до 5 заяв на бюджет в будь-який заклад вищої освіти без обмеження щодо кількості спеціальностей. Також можна подати до 30 заяв на контракт.

У кожній заяві, яку абітурієнт подає на бюджет, потрібно обов’язково встановити її пріоритетність – від 1 до 5, де 1 – це найвища пріоритетність, а 5 – відповідно, найнижча. Пріоритетність після подання заяви змінити неможливо.

Який мінімальний конкурсний бал на бюджет? Цьогоріч встановлено мінімальний конкурсний бал для здобуття вищої освіти на бюджеті – не менше 125 балів.

Для консультації абітурієнтів щодо вступу в Україні створили гарячі лінії. До них можуть звертатися вступники, які мають питання щодо вступної кампанії. Контакти гарячих ліній – дивіться за посиланням.

Окрім того, приватні виші відтепер можуть створити в Єдиній державній електронній базі з питань освіти відкриті конкурсні пропозиції. Тобто вперше приватні університети можуть приймати студентів на бюджет.

Протягом якого часу приймають заяви? Прийом заяв та документів від вступників розпочинається 14 липня та закінчується:

16 липня – для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів;

23 липня – для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів, творчих конкурсів, складених із 1 по 13 липня.

Водночас вступні іспити та творчі конкурси проводитимуть в кілька потоків. З 1 по 13 липня – для вступників, які вступають на державні місця, а з 14 липня до 2 серпня – додаткові іспити для вступників за контрактом.

Рейтингові списки оприлюднять до 12 години 5 серпня. А зарахування на бюджет відбудеться до 14 серпня (12:00), а на контракт – до 20 серпня.



Терміни вступу у 2021 році / Інфографіка МОН

Зазначимо, що для вступу у виші абітурієнти можуть подати сертифікати результатів ЗНО за різних років. Вони за власним бажанням можуть обрати будь-який сертифікат, зокрема й той, що з найкращий результатом.

За які роки будуть дійсні сертифікати ЗНО у цьому році:

за 2018 рік,

за 2019 рік,

за 2020 рік,

за 2021 рік.

А вступники до магістратури зможуть подати результати ЄВІ 2020 та 2021 років. Водночас результати ЄФВВ – тільки 2021 року.

До слова, майже 100 тисяч вступників у магістратуру 30 червня склали Єдиний вступний іспит з іноземних мов. Стали відомі правильні відповіді на завдання тестів ЄВІ. Відповіді – дивіться у статті.

Як зареєструвати е-кабінет вступника

Вступники у 2021 році подають заяви для вступу до вишів онлайн через електронні кабінети. Реєстрація е-кабінетів розпочалася 1 липня, до нього абітурієнти мають завантажити свої дані.

Для реєстрації електронного кабінету абітурієнту потрібно внести свої дані:

одного з сертифікатів ЗНО – номер, пін-код та рік отримання (дані інших сертифікатів треба буде додати в е-кабінетвже після реєстрації);

свідоцтва про повну загальну середню освіту (атестат про закінчення школи) – серію, номер та середній бал додатка.

Увага! Під час реєстрації електронного кабінету заборонено використовувати е-адреси заблокованих в Україні сервісів, наприклад, mail.ru, yandex.ru тощо.

Які дані треба внести до е-кабінету вступника? Після активації електронного кабінету потрібно завантажити таку інформацію про вступника:

контактний номер телефону (у форматі +380): це потрібно для оперативного зв’язку вишу з абітурієнтом;

кольорову фотокартку вступника (3х4 см);

фотокопію додатка до свідоцтва / атестата про повну загальну середню освіту.

Всі файли потрібно завантажувати у форматі JPG (JPEG, PNG), а максимальный розмір такого файлу не має перевищувати 1 Мб.

Як створити електронний кабінет вступника: відеоінструкція від МОН

Результати ЗНО та додаткова сесія

ЗНО в Україні цього року тривало з 21 травня по 15 червня. Цікаво, що понад 500 учасників отримали найвищий результат – склали тестування ЗНО на 200 балів. Хоча у 2020 році таких вступників було 447.

Читайте також Літні канікули для школярів мають бути коротшими, – експерти

Міністр освіти Сергій Шкарлет наголосив, що цього року 500 учасників ЗНО отримали 200 балів з одного з іспитів, 27 учасників – отримали 200 балів з двох іспитів, а один учасник отримав 200 балів з трьох іспитів.

Ним виявився випускник київського фізико-математичного ліцею Денис Кінзерський. Він отримав на ЗНО-2021 по 200 балів одразу із 3 предметів та виявився єдиним, кому вдалося здобути настільки хороший результат.

Хлопець розповів, що досягти найвищих результатів у ЗНО йому вдалося завдяки хорошим вчителям у ліцеї. Проте все ж звертався й до репетиторів та пройшов онлайн курс з біології.

Ще двоє випускників львівського фізико-математичного ліцею здали ЗНО на понад 790 балів. Загалом на Львівщині отримали по 200 балів понад 70 випускників, а по 200 з 2 предметів – лише 3.

У 2021 році Верховна Рада заснувала іменні премії у розмірі 100 тисяч гривень для учасників ЗНО з найвищими результатами. Премію даватимуть школярам, які склали тести з 4 і більше навчальних предметів і отримали не менше ніж 790 балів, у тому числі 200 балів з будь-якого предмету.

А у Чернівецькій області понад 10 днів розшукували жителя села Проскуряни. 18-річний хлопець поїхав на ЗНО до обласного центру та зник. Згодом виявилось, що юнак перебував у готелі.

До слова, 29 червня в Україні стартувала додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання для тих, хто з поважних причин не зміг взяти участь в основній сесії ЗНО-2021. Її результати оголосять до 23 липня.

Додаткова сесія проходить за таким графіком:

29 червня – хімія;

1 липня – англійська мова;

2 липня – німецька мова;

5 липня – іспанська мова;

6 липня – французька мова;

7 липня – математика, математика (завдання рівня стандарту);

8 липня – фізика;

9 липня – українська мова, українська мова і література;

12 липня – історія України;

13 липня – біологія;

14 липня – географія.

На тестуваннях варто мати із собою 2 – 3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору, пляшку з питною водою без етикетки та засоби індивідуального захисту.

Новини у сфері вищої освіти

В Україні презентували американський університет

Вже незабаром у Києві з’явиться американський університет світового рівня – "Амерікан Юніверсіті Київ" (АЮК). Він працюватиме за партнерством з Університетом штату Арізона (ASU).

Новий виш буде розташований у будівлі річкового вокзалу на Поштовій площі. Очікується, що до американського вишу вступлять перші студенти вже у 2022/23 навчальному році.

У майбутньому 60% випускників отримуватимуть профосвіту, решта – вищу

Освітній комітет Верховної Ради розробляє законопроєкт щодо зміни концепції професійно-технічної освіти в Україні. Планується, що в майбутньому 40 – 60% випускників будуть отримувати професійну освіту, і лише решта — вищу освіту.

Читайте також Невакцинованих дітей не можна допускати до школи, – головний санлікар

У МОН кажуть, що на сьогодні практично 80% випускників шкіл хочуть йти в університет, але не всі вони не розуміють, навіщо їм потрібен виш. Тому хочуть трохи змінити цю ситуацію.

Помер колишній ректор Харківського педагогічного університету

У віці 86 років пішов із життя колишній ректор Харківського педагогічного Університету імені Григорія Сковороди Іван Прокопенко. Він очолював навчальний заклад майже половину свого життя (40 років). Що відомо про науковця – читайте у статті.