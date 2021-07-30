Після проходження програми всі учасними отримають міжнародний сертифікат про стажування та рекомендаційний лист для резюме. Також деякі учасники зможуть отримати пропозиція про роботу.

До теми Українські школи зможуть працювати в червоній зоні, але за однієї умови, – Ляшко

Зареєструватися на останню літню програму можна до 1 серпня за цим посиланням. Навчання розпочнеться 7 серпня.

А осінні програми розпочнуться 4 вересня, 2 жовтня та 6 листопада. Навчатися і працювати можна у вільний час, головне – від 4 до 8 годин на тиждень.

Також програми можна проходити в різні терміни: за 6 тижнів, 3 місяці або 6 місяців.

Наразі доступні три програми розвитку:

Project Management – розроблення і втілення власного проєкту, нетворкінг, побудова спільнот і цифровий маркетинг;

Group Facilitation and Leadership – навчання й можливість стати інструктором освітніх програм Nobel Explorers;

Class Development – створення й запуск власного IT-курсу з нуля.

Зареєструватися можуть учасники віком від 15 до 25 років, мова спілкування – англійська.

Що відомо про Nobel Explorers Це інноваційний американський проєкт із навчання STEM і лідерських навичок. Там учні співпрацюють онлайн у міжнародних командах за віком, навчаються і втілюють STEM-проєкти, спілкуються англійською мовою й паралельно опановують навички комунікацій, менеджмент, критичне й аналітичне мислення тощо.



До слова, влітку, окрім прогулянок спекотними вечорами та активного відпочинку, радимо приділити трохи часу й новим цікавим знанням, яких не навчать у школах. Пропонуємо вашій увазі добірку 5 безкоштовних можливостей для українських школярів, які є доступними цього літа.