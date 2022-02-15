Старшокласників у Львові вчать стріляти з пневматичних гвинтівок: фото з навчання

Львівські школи розпочали навчання зі стрільби для учнів 9 − 11 класів. Такі заняття проводитимуть щодня, а стріляти планують навчити всіх старшокласників.

Спочатку школярам проводять інструктаж з техніки безпеки, забезпечують необхідним обладнанням, а вже під керівництвом інструкторів вони вчаться стріляти по мішенях.

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Навчання проводять на базі шкіл, які мають тири. У них тренуватимуть учнів з інших шкіл. Так, у школі №91 вже почали тренувати старшокласників з 10 сусідніх шкіл. Стрілецьке навчання тут почалося ще 7 лютого.

Навчання зі стрільби у школах №30 та №91 у Львові / Фото Управління освіти ЛМР



Додамо, що у школі №91 у Львові учнів тренує майстриня спорту з кульової стрільби і старша лейтенантка патрульної поліції Ольга Заячківська. У школі вона керує стрілецьким гуртком.

За словами педагогині, діти стріляють з пневматичної гвинтівки. Кожному відведено по 10 пострілів.

Наше завдання – навчити підлітків безпечного поводження зі зброєю, а також основ практичної стрільби,

– кажуть у міському управлінні освіти.

У львівській громаді є 20 закладів освіти з відповідними спеціальними приміщеннями для стрільби.



В яких школах навчатимуть стріляти учнів / Фото Львівської міської ради

До слова, директори львівській шкіл також опановують уміння володіння зброєю за новою програмою національного спротиву. Стрілецькі навички стануть у нагоді в разі повномасштабних бойових дій на території України.



Окрім того, цього навчатимуть комунальників та працівників підприємств, що забезпечують функціонування міста. Деталі – читайте за посиланням.