В Україні в майбутньому хочуть сформувати профільну старшу школу. Тоді учні зможуть обирати ті шкільні предмети, які хочуть вивчати.

Наразі Міністерство освіти займається формуванням старшої профільної школи. Про це міністр освіти Сергій Шкарлет розповів в інтерв’ю "Страна.ua".

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Він наголосив, що профілізація буде не лише в школі, але і в профтехучилищах, які будуть існувати як професійні ліцеї.

Якщо ми хочемо, щоб з нашою освітою рахувалися в світі, щоб наша освіта була зрозумілою, ми не повинні відставати від загальносвітової концепції. І будуть акценти за предметами з 10 по 12 клас,

– сказав Шкарлет.

За його словами, обов'язковим предметом в профільній школі буде лише українська мова та література. Всі інші предмети школярі зможуть обирати самостійно, в залежності від власних здібностей.

Міністр освіти додав, що українська мова та література – це те, що формує національний етнос та має бути обов'язковим у будь-якій країні.

"Я б і математику залишив як обов'язковий предмет, адже вона систематизує мислення та формує логіку. Хоча є люди, які не схильні до математики, програму можна побудувати так, щоб і таким учням було комфортно. Рахувати й писати все одно всім потрібно вміти", – сказав Сергій Шкарлет.

До слова, за найкращий результат складання ЗНО найуспішніші учні в Україні отримуватимуть грошові премії. Так, буде 20 премій по 5000 гривень кожному з лідерів за показниками у тестах.