Стало відомо, коли запрацює Американський університет у Києві

Американський університет у Києві обіцяє своїм випускникам освіту й диплом, які можна отримати в США. Набирати студентів на магістратуру почнуть уже в березні цього року, а для бакалаврів навчання розпочнеться з вересня.

Про це розповів ректор-засновник університету Роман Шеремета під час презентації в Посольстві України в США концепції роботи Американського університету у Києві (AUK).

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"Для того, щоб отримати справжню американську освіту й диплом, ви маєте поїхати до США, але тепер це можна буде зробити і в Києві. Цим AUK відрізнятиметься від інших українських вишів", – заявив Шеремета.

Коли у виші розпочнеться навчання для студентів

Університет запрацює вже в березні 2022 року з двома наборами для навчання на магістратурі.

А у вересні цього року в навчальному закладі планують запустити сім програм навчання для близько 400 студентів, серед яких:

чотири напрями для отримання бакалаврської освіти,

три напрями – для магістерської освіти.

Тож, подавати документи для вступу можна буде вже цьогорічним випускникам українських шкіл.

За словами Шеремета, на першому етапі передбачається, що основні напрями навчання об’єднуватимуться під двома "парасолями" – ІТ та бізнес-менеджменту.

Що відомо про Американський університет у Києві

Виш забезпечуватиме випускників дипломами українського та американського зразків, зокрема, Університету штату Аризона, який виступає партнером AUK. А навчання відбуватиметься за американськими стандартами та якістю.

Коментуючи цінову політику навчання в університеті, Шеремета зазначив, що все буде докладно оголошено під час великої презентації в лютому. Там також будуть розкриті всі питання щодо академічних програм, викладачів тощо.

Ми хочемо передусім забезпечити освіту вищого рівня якості. Але для цього потрібно набрати викладацький склад, побудувати відповідні системи та зробити багато інших речей, що потребує витрат. Тож ціна буде дещо вищою, ніж у типовому українському виші, але набагато нижчою, ніж в Америці,

– пояснив ректор.

Американський університет у Києві розміщуватиметься у відреставрованій будівлі колишнього Річкового вокзалу на Поштовій площі столиці.

Також створять Президентський університет

До слова, в Україні також запустили будівництво "Президентського університету". Очікується, що розпочнеться освітній процес із 1 жовтня 2023 року, а повністю завершити будівництво хочуть у 2025 році.

Максимальна кількість людей по кожному з напрямків підготовки – 20 осіб. Тож, вже у перший рік роботи університету планується набрати близько 120 студентів. Навчання у цьому виші передбачатиме 30% теорії та 70% практичних занять. А стажування проходитиме на найкращих підприємствах і компаніях.

Навчання буде здійснюватися за шістьма напрямками:

інформаційні технології, кібербезпека та штучний інтелект;

нанотехнології;

аерокосмічні технології;

енергетичні технології;

біотехнології та науки про здоров'я;

глобалізація та міжнародні комунікації.

Навчання для студентів буде безкоштовним, але лише з єдиною умовою – працювати після його закінчення треба буде в Україні. Окрім того, найкращі з них будуть отримувати високі стипендії.

Міністр освіти Сергій Шкарлет говорив про те, що найкращі викладачі Президентського університету мають отримувати щонайменше 4 тисячі доларів або євро.