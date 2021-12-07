Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський розповів, що зимові канікули для столичних школярів почнуться 25 грудня і триватимуть до 9 січня включно.

Важливо Відпочинок учнів взимку: чи будуть школи переносити зимові канікули

За його словами, причин для перенесення початку канікул немає. Завдяки ефективним протиепідеміологічним заходам в столиці вдалось зупинити зростання захворюваності на COVID-19.

Зараз всі 425 столичних шкіл працюють у звичайному режимі, а наші служби проводять постійний моніторинг у школах, контролюючи динаміку захворювання,

– заявив Валентин Мондриївський.

Коли будуть зимові канікули для учнів в інших містах

Харків – зимові канікули розпочнуться з 30 грудня.

– зимові канікули розпочнуться з 30 грудня. Рівне – школярі підуть на зимові канікули за графіком – 25 грудня, і відпочиватимуть до 9 січня включно.

– школярі підуть на зимові канікули за графіком – 25 грудня, і відпочиватимуть до 9 січня включно. Хмельницький – канікули для дітей стартуватимуть 30 грудня і триватимуть по 9 січня включно.

– канікули для дітей стартуватимуть 30 грудня і триватимуть по 9 січня включно. Кременчук – учні вчитимуться аж до 31 грудня, тож канікули почнуться з 1 січня і триватимуть до 16 січня.

– учні вчитимуться аж до 31 грудня, тож канікули почнуться з 1 січня і триватимуть до 16 січня. Волинь – більшість шкіл підуть на канікули з 28 грудня. Канікули триватимуть два тижні – до 9 січня включно.

До слова, школи можуть посунути зимові канікули через високий рівень захворюваності на COVID-19, грип, ГРВІ, проблеми з опаленням чи заради зручності. Так було цього року з осінніми канікулами. У кожному окремому регіоні учні відпочивали по-різному. Деталі та якими були дати відпочинку дітей восени – читайте за посиланням.