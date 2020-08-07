Влада Узбекистану доручила провести втупні іспити до вишів для абітурієнтів на стадіонах. До таких оригінальних кроків вдалися через пандемію коронавірусу.

Таке рішення було схвалене за результатами засідання за участі президента Шавката Мірзійоєва, повідомляє пресслужба узбецького президента.

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Таке рішення влада пояснила тим, що закриті приміщення не відповідають епідеміологічним вимогам і занадто малі для того, щоб забезпечити соціальну дистанцію між учасниками тестування.

Іспити на стадіонах планують проводити двічі на день, коли не буде надто спекотно. Увесь вступний процес планують завершити за час до 14 днів.

Цього року для навчання у вищих навчальних закладах країни виділено понад 162 тисячі місць у бакалавраті й понад 10 тисяч – у магістратурі.

У 91 виш країни документи подали понад 1,4 мільйона осіб. Таким чином на одне місце претендують близько 11 абітурієнтів.