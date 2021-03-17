У США колишні учні подарували вчителю, який залишився без дому, 27 тисяч доларів: мила історія

У штаті Каліфорнія учні зробили незвичний подарунок своєму колишньому вчителю – чек на 27 тисяч доларів. Вони вирішили так зробити, бо дізналися, що педагог залишився без даху над головою і був живе у машині.

Чому вчитель жив у машині

77-річний вчитель Хосе Вільярруель раніше працював у школі педагогом на заміну. Але після пандемії ситуація з роботою погіршилася, і його звільнили.

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Хосе звернувся до пенсійного фонду за виплатами. Але він не зміг ці гроші лишити собі – значну частину отриманих коштів він надіслав своїй дружині, дітям та іншим родичам.

І оскільки йому залишилося зовсім мало коштів, він вирішив оселитися в машині.

Учні дізналися про ситуацію вчителя

На одній зі стоянок вчителя випадково зустрів його колишній учень Стівен Нава, але він спочатку навіть не впізнав його.

Лише через кілька днів хлопець наважився підійти до Вільярруеля і запитати, як у нього справи. Після почутої історії колишній учень спробував дати вчителю 300 доларів, однак той відмовився.



Учень зустрів вчителя на стоянці / Фото CNN

Він усміхнувся мені й подякував. Він обійняв мене, і я побачив, як він плаче. Саме тоді я пообіцяв допомогти йому, – зізнається Стівен Нава.

Тоді Стівен створив краудфандингову кампанію та за декілька годин зібрав 5 тисяч доларів. Згодом він виклав відео про вчителя у соцмережі, і їм вдалося зібрати 27 тисяч доларів.

Колишні учні вручили чек вчителю

11 березня учні влаштували для свого вчителя вечірку до дня народження, на якій і вручили йому чек.



Колишні учні подарували чек вчителю / Фото CNN

Учитель Хосе Вільярруель неймовірно розчулився, проте намагався тримати себе в руках, щоб не заплакати.

Додамо, що зараз Вільярруель отримав від правоохоронців ваучер (приватизований чек) на проживання в мотелі протягом місяця, і за цей час він має знайти постійне місце проживання.