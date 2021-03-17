У США колишні учні подарували вчителю, який залишився без дому, 27 тисяч доларів: мила історія

Джерело:CNN
У штаті Каліфорнія учні зробили незвичний подарунок своєму колишньому вчителю – чек на 27 тисяч доларів. Вони вирішили так зробити, бо дізналися, що педагог залишився без даху над головою і був живе у машині.
77-річний вчитель Хосе Вільярруель раніше працював у школі педагогом на заміну. Але після пандемії ситуація з роботою погіршилася, і його звільнили.
Читайте також Пропонували посаду завуча, якщо вчитель вибачиться перед батьком: деталі конфлікту в школі Києва
Хосе звернувся до пенсійного фонду за виплатами. Але він не зміг ці гроші лишити собі – значну частину отриманих коштів він надіслав своїй дружині, дітям та іншим родичам.
І оскільки йому залишилося зовсім мало коштів, він вирішив оселитися в машині.
На одній зі стоянок вчителя випадково зустрів його колишній учень Стівен Нава, але він спочатку навіть не впізнав його.
Лише через кілька днів хлопець наважився підійти до Вільярруеля і запитати, як у нього справи. Після почутої історії колишній учень спробував дати вчителю 300 доларів, однак той відмовився.
Учень зустрів вчителя на стоянці / Фото CNN
Він усміхнувся мені й подякував. Він обійняв мене, і я побачив, як він плаче. Саме тоді я пообіцяв допомогти йому, – зізнається Стівен Нава.
Тоді Стівен створив краудфандингову кампанію та за декілька годин зібрав 5 тисяч доларів. Згодом він виклав відео про вчителя у соцмережі, і їм вдалося зібрати 27 тисяч доларів.
11 березня учні влаштували для свого вчителя вечірку до дня народження, на якій і вручили йому чек.
Колишні учні подарували чек вчителю / Фото CNN
Учитель Хосе Вільярруель неймовірно розчулився, проте намагався тримати себе в руках, щоб не заплакати.
Додамо, що зараз Вільярруель отримав від правоохоронців ваучер (приватизований чек) на проживання в мотелі протягом місяця, і за цей час він має знайти постійне місце проживання.