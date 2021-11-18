У США вчителя, який 20 років працював у школі, звільнили за відмову вакцинуватися проти COVID-19

В Україні вчителів, які відмовляються вакцинуватися від коронавірусу, можуть лише відсторонити від роботи. Натомість у США вчителя музики звільнили за відмову робити щеплення. Педагог працював на цій посаді 20 років.

Вчитель Кінгслі Кіз, який працював у середній школі Франкліна в Спрінгфілді (штат Іллінойс) пояснив, що не ставитиме зарплату вище за принципи.

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Чому педагога звільнили

Чоловік раніше відмовився вакцинуватися проти COVID-19. Така опція в штаті для викладачів можлива, але тоді потрібно раз на тиждень робити тест на коронавірус. Кіз не захотів робити і це.

Тому рада з освіти шкільного округу Спрінгфілда № 186 проголосувала за звільнення Кінгслі Кіза. Рішення було ухвалено одноголосно.



​Кінгслі Кіз на засіданні ради освіти / Скриншот з відео

Як вчитель відреагував на звільнення

Перед звільненням учитель зробив заяву – він не передумав, натомість сказав, що не ставитиме зарплату вище за принципи. На його думку, змушувати викладачів робити щеплення, яке вони не хочуть, неправильно.

Я не пожертвую своїми сильними особистими цінностями тільки для того, щоб зберегти кар'єру... Я вірю, що Бог особисто провів мене через це з моєю дружиною та моєю родиною,

– сказав Кінгслі Кіз.

Зазначимо, що вчитель викладав у цьому окрузі понад 20 років. Тепер педагог може подати апеляцію на це рішення і 17 днів на те, щоб виконати його. Коли Кіза запитали, чи він подасть апеляцію, він відмовився відповідати.

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Коротко про вакцинацію вчителів в Україні

З 8 листопада вчителів, які відмовилися вакцинуватися проти COVID-19, почали відстороняти від роботи без збереження зарплати. Станом на 10 листопада в Україні відсторонили майже 10 тисяч працівників освіти.

Коли відсторонені вчителі зможуть повернутися до роботи? Як тільки освітяни вирішать ситуацію з імунізацією (вакцинуються або нададуть довідку про протипоказання до щеплень чи довідку про те, що перехворіли), то вони зможуть повернутися до роботи.

До слова, у МОН заявили, що як тільки у школі вакцинують 100% працівників, для учнів треба відновлювати очне навчання. Станом на 15 листопада хоча б однією дозою вакциновано близько понад 95% освітян. Водночас повний цикл щеплення від COVID-19 отримали понад 528 тисяч працівників шкіл (81%).