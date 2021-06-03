Хоча вчителька Лессі Гіллеспі була доволі зразковою. Вона у 2019 році отримала звання "Вчителя року" та була прикладом для наслідування для інших колег.

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Проте через рік вчителька почала займатися сексом з учнями школи, де викладала англійську мову. На момент розбещення хлопцям було 15 і 16 років.

Правоохоронці з’ясували, що Лессі Гіллеспі в 2020 році кілька разів мала інтимний зв’язок із двома учнями.

Але звинувачення базувалося тільки на свідченнях неповнолітніх. Один із підлітків розповів правоохоронцям, що все відбувалося просто у школі.

Тож, вчительку спочатку заарештували, але відпустили під заставу в 60 тисяч доларів. Але за кілька днів її знайшли мертвою в будинку. У поліції запевнили, що вона наклала на себе руки пострілом у голову.

Хоча, подробиці події поки невідомі, ми хочемо підкреслити, що для шкіл округу Лоуренс немає нічого важливішого безпеки і благополуччя учнів,

– заявили у поліції.

До слова, у Вінницькій області розгорівся секс-скандал у школі. Там 30-річна вчителька закрутила роман з учнем старших класів. Але директор школи, який і був чоловіком вчительки, застукав їх під час любовних утіх. Деталі історії – тут.