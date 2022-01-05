54-річна вчителька біології Лаура Паркер Руссо працює у державній школі в окрузі Нассау, штат Нью-Йорк. За такі дії її чекає суд у кримінальних справах.

До теми Учні тисяч шкіл не повернулися за парти після канікул: у США вирує Омікрон

Вчителька самовільно вакцинувала учня

Напередодні Нового року 17-річний школяр був у будинку вчительки у селищі Сі Кліфф на Лонг-Айленді. Саме в цей день вона зробила йому укол вакцини проти коронавірусу.

У поліції наголосили, що хлопець удома розповів про щеплення матері. Вона дозволу на укол не давала, тож звернулась до правоохоронців.

Вчительку заарештували

Тепер вчительку заарештували за звинуваченням у вакцинації неповнолітнього від COVID-19 без згоди батьків. Вже 21 січня Лаура Паркер Руссо має постати перед судом у кримінальних справах.

Зазначимо, що вчителька не уповноважена вводити вакцини. Тож, звідки вона взяла препарат для уколу – поки невідомо. Як і те, що підліток робив у домі викладачки.

Довідка! У штаті Нью-Йорк вакцинація проти COVID-19 для школярів не є обов'язковою. Але деякі приватні школи вимагають вакцинації, а Нью-Йорк вимагає її для певних видів спорту та позакласних занять.

У більшості штатів, включно з Нью-Йорком, потрібна згода батьків на щеплення проти коронавірусу. Деякі батьки не дозволяють робити їхнім дітям вакцинацію через побоювання з приводу можливих побічних ефектів.

Проте вчені кажуть, що вакцини безпечні для дітей, і закликають їх вакцинувати. Зараз поширення небезпечного варіанта Омікрон призвело до збільшення кількості госпіталізацій серед дітей у США.

За даними трекера The New York Times, за останні два тижні в окрузі Нассау кількість випадків коронавірусу збільшилася на 301%, а шпиталізація зросла на 47%. Відомо, що приблизно 72% дітей віком від 12 до 17 років в окрузі повністю вакциновані.

До слова, на Волині невакцинована вчителька подала до суду на школу через відсторонення. Педагогиня виграла справу, тож повернеться до роботи та отримає зарплату за час відсутності. Деталі – читайте у статті.