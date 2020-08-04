Принесли труни: у США вчителі протестують через відкриття шкіл – промовисті фото
Вчителі у Нью-Йорку та Чикаго масово виходять на протести. Педагоги вимагають владу скасувати рішення про відкриття шкіл з вересня, оскільки в місті висока захворюваність на коронавірус.
Освітяни вимагають, аби влада прийняла рішення про дистанційне навчання у школах та не відкривала школи у вересні, передає Daily Mail.
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Відомо, що найбільше педагогів зібралося на мітингу в Чикаго та Нью-Йорку. А все через те, що, з огляду на епідемічну ситуацію у США, повертатись до звичного режиму навчання поки небезпечно.
Мітингувальники скандували "Ми вимагаємо безпечних шкіл", несли плакати з написами "Ми не можемо вчити дітей з могил", а також створили імітацію трун і гільйотин.
Дивіться фото з протестів вчителів у США:
Також профспілки вчителів вимагають, аби держава забезпечила учнів та педагогів швидкісним інтернетом і технічними засобами для дистанційних уроків.
До слова, наразі у США виявили понад 4 мільйони 800 тисяч заражень – це найвищий показник у світі. Загалом на планеті понад 18 мільйонів випадків коронавірусу.