Ученицю другого класу Хлою Шелтон вигнали з християнської початкової школи у штаті Оклахома. А все через те, що школярка сказала іншій учениці цієї школи, що має до неї почуття.

Джерело: CNN

Ученицю негайно вивели з дитячого майданчика, і вона провела наступні кілька годин у кабінеті директора, не відвідуючи уроки.

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У школі школярці Хлої пояснили, що у Біблії жінки можуть мати дітей тільки з чоловіками. Потім адміністрація закладу запитала в мами дівчинки, як вона ставиться до симпатії між дівчатами, на що жінка відповіла, що не бачить у цьому проблеми.

Після цієї розмови мама забрала доньку додому. А наступного дня адміністрація закладу повідомила, що ученицю більше не потрібно приводити на заняття. Через день школа "припинила партнерство" з сім’єю Шелтон через розбіжність у поглядах.

Додамо, що окрім доньки, з закладу виключили також і її 5-річного брата.

Я була приголомшена таким рішенням і не могла повірити у позицію школи, тому запропонувала директору зустрітися і обговорити це непорозуміння, на що отримала відмову,

– каже мама Хлої.

Журналістам керівництво закладу відмовилося публічно коментувати ситуацію через конфіденційність інформації щодо якогось конкретного учня чи сім'ї.

Зазначимо, що у статуті цієї школи Rejoice Christian School підставою для виключення є прояв будь-якої форми сексуальної аморальності. Зокрема, мова йде про те, що учням заборонено публічно демонструвати симпатію чи прихильність один до одного. А якщо школярі не відповідають цим стандартам та ідеалам у школі, їх позбавляються права відвідувати навчальний заклад.

Делані Шелтон обурив рішення школи щодо її дитини. "Що може означати вияв симпатії для 8-річної дівчинки? Те, що їй справді подобається грати з подругою на дитячому майданчику. Це ж не була демонстрація стосунків чи неприпустимої поведінки", – додає вона.



Учениця 2 класу Хлої Шелтон / Фото CNN

Мама школярки поділилася, що після виключення Хлоя була дуже засмучена: вона постійно плакала і питала, чи Бог досі її любить. Через розголос ситуація дівчинка отримала безліч листів з підтримкою зі всіх штатів Америки. Через це школярка стала почуватися краще і незабаром почне навчання у новій школі.