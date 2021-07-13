Колись школа в Кантоні, штат Массачусетс, була єдиною американською школою, де до школярів могли застосувати електричний струм. Пізніше це заборони робити, а в ООН назвали подібний підхід до навчання тортурами.

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Але тепер суд повернув школі таке право. Вони вважають, що застосування струму є різновидом лікування.

За словами адміністрації школи, електричний струм використовувався ними для "корекції агресивної поведінки та попередження нанесення шкоди собі або іншим".

Цікаво, що підтримують таке рішення і батьки деяких учнів. "Ми боролися і будемо продовжувати боротися за те, щоб наші близькі були живі, а також за збереження цього лікування, що рятує життя", – йдеться у заяві батьків.

Так, електрошокери кріплять до кінцівки і запускають їх дистанційно.



Електрошокер на ногах учня / Фото Independent

До слова, у США 44-річна вчителька займалася сексом з двома учнями-підлітками у школі. А після того, як її викрили на інтимних зв’язках з неповнолітніми, вона наклала на себе руки. Деталі – у статті.