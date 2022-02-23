Закінчити розпочате студенту не вдалося – суміш вибухнула. Ніхто не постраждав, "ракетне паливо" лише сильно пошкодило будинок.

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Інцидент стався в кампусі Університету Бригама Янга. Один зі студентів вирішив зробити саморобне ракетне паливо на кухонній плиті у гуртожитку. Але експеримент не вдався. Суміш раптово вибухнула, перетворившись на "вогненну кулю".



Студент вирішив зварити ракетне паливо / Фото New York Post

Як повідомили в поліції, вибух спричинив спрацювання пожежної сигналізації та розбризкувачів. Частину будівлі затопило.

Полум'я від вибуху охопило стіни і стелю навколо плити, а сильний жар спричинив спрацьовування спринклерної системи пожежогасіння. Пожежники швидко приїхали на місце події і змогли повністю загасити вогонь,

– йдеться в повідомленні поліції кампуса.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, але 22 інших студентів були змушені покинути гуртожиток через потоп. Поліцейські заявили, що будівлі завдано "значних збитків".

На опублікованих фото видно обгорілі кухонні шафи та стелю над плитою. Можна побачити рятувальників, що пересуваються десь по щиколотки у воді.



Гуртожиток затопило через пожежу / Фото New York Post

Представники влади не повідомили, чому студент намагався зробити ракетне паливо і чи був покараний університетом "Зрозуміло, що ця ситуація могла бути набагато гіршою, і ми вдячні, що ніхто не постраждав", – ідеться в повідомленні поліції університету.

Довідка! Університет Бригама Янга (Brigham Young University, або BYU) – приватний університет у Прово, штат Юта, заснований членами Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів (мормонами) у 1875 році. BYU є одним із найбільших приватних релігійних університетів у США. У 2019 році в університеті навчалося понад 33 тисячі студентів.

До слова, австралієць отримав від студентів з освітнього сервісу понад 1 мільйон доларів. Він вкрав ці гроші та заховав їх у казино. Деталі – читайте у статті.