У США школярі попросили повернути рабство: розгорівся скандал
Джерело:Fox 4
В американському штаті Міссурі виник гучний скандал. Учні середньої школи Park Hill South на околиці Канзас-Сіті створили петицію щодо повернення рабства.
Петицію оприлюднили в мережі. В адміністрації округу та школі заявили, що стурбовані через такий інцидент.
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Щоправда, чимало учнів і працівників навчального закладу спочатку сприйняли петицію як жарт.
Батьків учнів попередили
Директорка школи Керрі Херрен надіслала батькам учнів лист, що адміністрація знає "про певні неприйнятні та расистські заяви".
Херрен розповіла, що про інцидент їй повідомив один з учнів, пише Detroit Free Press. Наступного дня співробітники школи почали розслідування.
У шкільному окрузі попередили, що влада не терпітиме дискримінацію та утиски в навчальних закладах. Можуть навіть вжити заходів.
Скасування рабства в США: історія
- Система рабовласництва і використання праці рабів сформувалася в британських американських колоніях ще на початку XVII століття. Переважно у невільників перетворювали темношкірих людей.
- Однак 16 президент США Авраам Лінкольн у 1863 році видав прокламацію про звільнення рабів. Через опір південних штатів документ не набув чинності до закінчення Громадянської війни в США.
- У грудні 1865 року ухвалили 13 поправку до Конституції. Вона фактично скасувала рабство на всій території країни.