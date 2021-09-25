Петицію оприлюднили в мережі. В адміністрації округу та школі заявили, що стурбовані через такий інцидент.

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Щоправда, чимало учнів і працівників навчального закладу спочатку сприйняли петицію як жарт.

Батьків учнів попередили

Директорка школи Керрі Херрен надіслала батькам учнів лист, що адміністрація знає "про певні неприйнятні та расистські заяви".

Херрен розповіла, що про інцидент їй повідомив один з учнів, пише Detroit Free Press. Наступного дня співробітники школи почали розслідування.

У шкільному окрузі попередили, що влада не терпітиме дискримінацію та утиски в навчальних закладах. Можуть навіть вжити заходів.

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