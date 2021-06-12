У США школярі отримали 10 000 доларів за малюнки на тему фінансової грамотності

Двоє учнів середньої школи Понтіак визнані переможцями десятого щорічного конкурсу мистецтв фінансової грамотності імені Енді Майснера. У конкурсі представлені роботи старшокласників, і цього року в ньому взяли участь понад 100 підлітків у 17 державних школах.

Роботи конкурсу складаються з двовимірних та мультимедійних творів, що ілюструють важливість фінансової грамотності. Переможці отримали грошові призи на загальну суму 10 000 доларів США, а їх роботи будуть виставлені в офісі Енді Майснера протягом одного року.

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Школярі Жасмін Хенслер та Алекс Хендерсон отримали відзнаки за свої роботи під назвою "Загіпнотизований" та "Кулак влади".

Робота "Кулак влади" школяра Алекса Хендерсона / Фото Oakland County Treasurer's Office

Ініціатор конкурсу, підприємець та політик Енді Майснер розповідає, що фінансова грамотність, насправді, інколи може бути нудною.

Сила мистецтва та творчі методи можуть перетворити будь-яку тему на щось цікаве. Мені подобається, що конкурсанти висвітлюють проблематику ефективного управління грошима,

– зазначає Майснер.

Хеді Блатт, консультантка з образотворчого мистецтва у школах Окленду, заявляє, що конкурс підтримує якісну мистецьку освіту, заодно поширюючи тему фінансової грамотності.

Чудово, що у нас є така можливість, заохочувати школярів творити. Окрема подяка вчителям у школах, які й надихають своїх учнів всесторонньо розвиватись,

– коментує Блатт.

Незамінним помічником у мультимедійному мистецтві та саморозвитку є принтери. Пристрої розвивають швидкість друку до 9,1 зображення на хвилину в чорно-білому та 5 зображень на хвилину в кольоровому форматі.