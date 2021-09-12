Якою була школа

До приходу нової директорки в школу переважно ходили дітей, від яких не очікували великих досягнень у житті. Більшість із них були з бідних сімей, які не мали можливості платити за якісну освіту в приватних установах.

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Учні відчували, що перебувають у недружньому середовищі та скаржилися, що "почуваються, як у в’язниці".



Так виглядала школа до графіті / Фото Florent Garcia

Водночас у районі, де розташувалась школа, розвивалася художня галерея Wynwood Walls. У ній зібрали мурали найкращих графіті-митців у світі. Локація швидко стала популярною в Маямі. Поблизу з’явилися модні бари та ресторани. Тож спочатку неприваблива для туризму територія перетворилася на культурний центр.

Як змінилася школа імені Хосе де Дієго

Директорка школи зрозуміла, що ці зміни можуть позитивно вплинути на школу. Тому вона запросила митців із Wynwood Walls намалювати мурал на стіні навчального закладу. Натомість художники запропонували створити цілу серію малюнків.



Графіті на стінах школи імені Хосе де Дієго

До проєкту долучилися 73 митці з багатьох країн, які за 5 днів безкоштовно перетворили непрестижну школу на артоб’єкт. Вони працювали по 12 годин на добу та використали приблизно 190 літрів і 1000 балончиків фарби. Кошти пожертвувала спільнота району.



Як стала виглядати школа / Фото Florent Garcia

Реакція дітей

Учням дуже сподобалася трансформація школи. Відколи з’явилися мурали та графіті, вони стали називати її "своїм маленьким світом" і приходити на територію школи навіть у вихідні, щоб пограти в баскетбол або зустрітися з друзями.

Директорка пояснює, що яскраві малюнки подарували навчальному закладу ідентичність. А інтерес громади та відомих митців показав дітям, що про них дбають і ними цікавляться. Багато школярів із бідних сімей повірили в те, що в них є майбутнє.

Неможливо бути засмученими у школі, як наша. Коли заходиш на територію, то обов’язково знайдеться мурал, який зачепить погляд і змусить усміхнутися,

– розповідає міс Томпсон-Вільямс.

Додамо, що зараз багато освітян прагнуть перетворити школи на унікальні простори для навчання та розвитку. Графіті та мурали часто не просто прикрашають будівлі, а й мають культурне, історичне або навіть політичне значення.