Забули, що конференція публічна: у США рада школи з негативом обговорювала батьків учнів

Опікунська рада початкової школи в одному з міст США почала під час онлайн-конференції обговорювати батьків учнів. Працівників школи одразу вимагали відсторонити, тож вони самі звільнилися.

Що відомо про цю ситуацію? Під час обговорення введення карантину в школі через коронавірус президент шкільної ради Ліза Брізендин заявила, що батьки учнів не хочуть закриття шкіл, бо так доведеться наймати няні для дітей.

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Інший працівник школи розповів, що його брат, який працює в службі доставки запевняє, що багато батьків вживають медичну марихуану.

Ще один співробітник школи пропонував раді придбати розумну дошку, бо вона може обривати батька на половині фрази, якщо вийшов його час.



Коли в чаті з'ясувалося, що конференція весь час була доступна стороннім слухачам і їх чули батьки дітей, запис різко обірвалася.

Після того, як відео стало вірусним, більше 7 000 чоловік підписали петицію з проханням відсторонити співробітників школи. Це і сталося: за якийсь час всі члени шкільної ради подали у відставку.