У США невакцинований вчитель спричинив спалах коронавірусу у школі

В американському штаті Каліфорнія невакцинований вчитель заразив коронавірусом учнів початкової школи. Недугу підхопили 26 осіб.

Інцидент стався у початковій школі округа Марін наприкінці червня – початку травня 2021 року. Занедужали школярі та їхні родичі.

Тим часом Ми готові до різних сценаріїв, – у МОН розповіли про дії при погіршенні ситуації з COVID-19

Коронавірус підхопили учні що сиділи на перших – других партах

Загалом невакцинований педагог заразив близько 50% класу. Коронавірус підхопили ті учні, які перебували ближче до вчительського місця. Так інфікувались майже усі, хто сиділи на перших та других партах.

Школярі кажуть, що вчитель часто знімав захисну маску, коли читав щось уголос. І це в той час, коли країною активно поширювався штам Дельта.

У серпні розпочалось навчання у деяких школах

Зазначимо, що у серпні у США збільшилась кількість випадків COVID-19 серед дітей. Адже вже почали навчання у деяких школах. Незважаючи на це, кількість госпіталізованих школярів залишається невисокою. Частка дітей серед тих, хто потрапляє до лікарні, – 1,8%.

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У США від коронавірусу померла антивакцинаторка

Раніше стало відомо про смерть від коронавірусу антивакцинаторки та її чоловіка. 42-річна Лідія Родрігес перед смертю попросила щепити від коронавірусу 4 своїх дітей.