Попри коронавірус заклади освіти по всьому світу поступово повертаються до роботи. Щоправда, вони змушені дотримуватися додаткових заходів безпеки. Але всі вже так скучили за школою, що вигадують різні методи.

Так, одна вихователька дитячого садка з Техасу вирішила перетворити коронавірусні обмеження в цікаву гру, передає 24 канал.

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Дженніфер Пірсон креативно підійшла до вимог соціального дистанціювання і перетворила звичайні парти в своєму класі у різнокольорові автомобілі. Тепер кожне місце для дошкільнят у вигляді маленького джипа з колесами і фарами.

А також вони мають прозоре лобове скло. Цією ідеєю вихователька вирішила обіграти вимогу з настанов щодо захисних щитів на кожну парту.

На фейсбуці фотографію незвичайного класу розмістила мама, яка стурбована початком навчального року під час пандемії. "Учням, які прийдуть в її клас, можливо, доведеться непросто, але видно, що вони потраплять в руки турботливого вчителя", – написала вона.



Таку ідею позитивно сприйняли в мережі, і за п’ять днів пост набрав понад десять тисяч реакцій і двадцять тисяч репостів. Адже будь-які зусилля, які докладають школи, садки та педагоги для того, щоб знизити напруження, викликають у батьків подяку і захоплення.

Як проходитиме навчання в школах України з 1 вересня? В школах розпочнеться навчання з 1 вересня. Але, якщо заклади освіти потраплять до "червоної зони", вони будуть змушені проводити навчання дистанційно. Читайте тимчасові рекомендації для шкіл від МОЗ за посиланням.



Вимоги до роботи шкіл в Україні з 1 вересня / Інфографіка 24 каналу