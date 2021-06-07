У США 8-річний хлопчик покінчив з життям через булінг у школі: відео нападу на нього

У окрузі штату Огайо у США 8-річний Габріель страждав від булінгу інших школярів. Вони систематично здійснювали напади на нього, били та ображали. В результаті хлопчик не витримав знущань та покінчив з життя.

Третьокласник вчився у початковій школі Карсона. Взимку три роки тому хлопчик повернувся додому після чергових цькувань і повісився у своїй кімнаті.

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Булінг Габріеля у школі

Правоохоронці з’ясували, що одного дня учень побив Габріеля у шкільному туалеті. Непритомний третьокласник понад 7 хвилин лежав на підлозі, не рухаючись, поки інші діти штовхали його ногами.

Це зафіксували камери відеоспостереження. А через два дні на Габріеля знову напали у вбиральні школи. Після цього він скоїв самогубство.

Габріеля побили у шкільному туалеті: дивіться відео



Батьки третьокласника подали до суду, звинувативши адміністрацію і працівників школи у свідомій байдужості та приховуванні інформації щодо булінгу, якому піддавався їхній син.

Судовий процес тривав два роки і лише 4 червня 2021 шкільний округ погодився виплатити компенсацію. Тож, батькам загиблого хлопчика виплатять три мільйони доларів.

Також у початковій школі Карсона з'явиться меморіал пам'яті Габріеля.

Окрім компенсації, угода також містить заклик до впровадження реформ у боротьбі з булінгом, зокрема:

навчити персонал,

докласти зусиль з виявлення винуватців і жертв цькувань,

покращити можливості шкільних медсестер повідомляти про випадки знущань,

застосувати "принципи відновного правосуддя" щодо учнів, які беруть участь в булінгу.

До слова, на Херсонщині восьмикласниця інтернату стала жертвою булінгу від трьох старшокласників. Через постійні цькування дівчина вирішила вчинити самогубство – наковталася пігулок, але її вдалося врятувати.