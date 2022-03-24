Спрощення ЗНО: нардепка пояснила ідею мультипредметного онлайн-тесту

В умовах війни Верховна Рада спростила ЗНО для школярів. Наразі заплановано, що учні складатимуть мультипредметний онлайн-тест, який міститиме 60 завдань і триватиме 80 хвилин.

Про це розповіла представниця Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа в ефірі 24 каналу. Попередньо проведення тестування заплановане з 1 по 15 липня, але залежно від ситуації у державі дати можуть змінюватися.

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Що відомо про мультипредметний онлайн-тест

За словами Піпи, тест міститиме завдання з української мови, математики та історії України.

Є багато побажань, щоб була англійська мова. Тому, можливо, буде все-таки на вибір: історія України або англійська мова, але цього ще зараз немає,

– зазначила нардепка.

Як зауважила Піпа, тест – це програма, яка ще має пройти перевірку. Усе для того, аби вона працювала у безперебійному режимі та була захищена від кібератак.

"Тут дуже велика робота IT-спеціалістів. Вони кажуть, що для такої системи це дуже мало часу. Це одна з причин, чому важко розширити предмети з 3 до 4 чи до 5 – 6, наприклад додати біологію та хімію", – розповіла депутатка.

Рішення не є остаточним – можливі зміни. Тестування, як і завжди, проводитиме Український центр оцінювання якості освіти. МОН розробляє процедуру в деталях. Затвердити її повинен Кабмін.

Піпа додала, що таке рішення було складним, але, на жаль, через війну немає можливості провести повноцінний вступ для школярів.

Варто зауважити, що ДПА та ЗНО скасовують лише на 2022 рік через неможливість повноцінно провести тестування.

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