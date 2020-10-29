ЄС попередив міністра освіти Сергія Шкарлета через спроби зруйнувати реформи у Міністерстві освіти. Це свідчить, що починають справджуватися речі, про які мовилося, як тільки з'явилася його кандидатура. Зокрема, щодо чітких зв'язків Шкарлета з командою колишнього міністра освіти Дмитра Табачника.

У МОН на дуже багато посад радників чи очільників організацій, підпорядкованих відомству, призначають людей з когорти ексміністра-регіонала. Таку думку в ефірі 24 каналу висловила нардепка від партії "Голос" Інна Совсун.

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За її словами, мовиться про повне захоплення влади попередньою командою, яка дуже далека від тих реформ, що впроваджувалися в Україні з 2014 року.

Невдалі спроби реформ Шкарлета в МОН, були покликані довершите почате – повернення команди Табачника в Міністерство освіти і науки,

– наголосила депутатка.

Вона відзначила, що нардепи не призначали Шкарлета, відтак вони його не можуть звільнити. Кандидатуру тимчасового очільника МОН призначено формально рішенням уряду.

"По факту, це сталося, тому що так захотів президент. Неодноразово мовилося, що це було особисте рішення Володимира Зеленського", – прокоментувала Інна Совсун.

І додала, що юридично це є відповідальність прем'єра, який призначив Шкарлета виконувати обов'язки міністра. Політично – відповідальність президента.

Через що Шкарлет отримав попередження від ЄС