У Європейському Союзі вважають, що початок навчального року у школярів не повинен спричинити новий спалах коронавірусної інфекції. Фахівці наголошують, що передача вірусу від дитини до дитини відбувається вкрай рідко.

Вірус від дитини до дитини передається рідко

У ЄС не очікують збільшення кількості випадків коронавірусу після повторного відкриття шкіл. Про це повідомила комісар ЄС з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес в інтерв'ю італійській газеті La Stampa.

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Дослідження, проведені в декількох країнах ЄС, показали, що передача (вірусу) від дитини до дитини в школах відбувається рідко, і що повторне відкриття шкіл не пов'язане зі значним збільшенням числа інфекцій,

– зазначила Кіріакідес.

Незважаючи на це, в школах необхідно дотримуватись правил гігієни та соціальної дистанції. Фахівці рекомендують ділити школярів на групи.

Яка ситуація з коронавірусом у світі

Станом на 29 серпня у світі виявили понад 24 мільйони 746 тисяч випадків коронавірусу. Від недуги померли більше ніж 837 тисяч людей. Одужали – понад 16 мільйонів 198 тисяч хворих.

В Україні COVID-19 інфікувались 116 978 осіб, 2 492 – померли. Одужали – понад 56 тисяч.



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