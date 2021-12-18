Адвокатка дівчини Тамара Бугаєць розповіла виданню, що сприймає факт закриття справи як "небажання слідчого розслідувати справу сексуального насильства щодо дитини".
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Слідчі втретє закрили справу про зґвалтування на випускному
За словами Бугаєць, слідчий вже втретє закрив кримінальну справу. Мовляв, у діях людини, на яку вказує потерпіла, відсутній склад злочину. Правоохоронці вважають, що жодного зґвалтування дитини не було.
Адвокатка також розповіла, що 17 грудня прокурор надав відповідь, що рішення слідчого є законним та обґрунтованим, а підстав скасовувати його немає.
20 грудня свою позицію озвучить слідча суддя, яка розглядатиме скаргу захисниці на постанову слідчого про закриття кримінальної справи.
Досудовим розслідуванням я не задоволена, воно є не об'єктивним та упередженим, не розуміє, що таке захист прав людини, захист прав дитини,
– пояснила захисниця.
Правоохоронці ситуацію наразі не коментували.
Зґвалтування на випускному в Кривому Розі: що відомо
- Наприкінці червня 2021 року учениця з Кривого Рогу розповіла, що на шкільному випускному її зґвалтував учитель хореографії.
- Дівчина зазначила, що педагог повів її до гримерки та зачинив двері на ключ, а вона навіть не встигла зорієнтуватися, що трапилося. Однак не сумнівається, що зґвалтування було.
- Потерпіла з мамою звернулася до поліції. Там дівчині не вірили та насміхалися з неї. Згодом інформацію про інцидент підтвердили у лікарні.
- Сам вчитель, за інформацією нардепки Інни Совсун, не заперечує факт сексу з ученицею.