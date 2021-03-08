Фінансова грамотність передбачає не тільки контроль доходів та витрат, але й пошук справді креативних ідей для відкриття власної справи. Підприємство має залишатися рентабельним навіть під час непередбачуваних обставин, зокрема світової пандемії.

Полін Мілард проживає в невеличкому селищі Віверторп, що у Великій Британії. Жінка перетворила власне хобі на прибутковий бізнес, а під час локдауну їй вдалося збільшити власні доходи вдвічі.

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Підприємиця створює маленькі копії побутових предметів, їжі та цілих будівель. Зараз в її колекції налічується більше ніж 200 000 дрібних робіт.

Багато людей та навіть великих корпорацій замовляють мініатюрні вироби у підприємиці. Хоча бізнес існує вже 7 років, саме під час локдауну Полін збільшила прибуток від своєї діяльності вдвічі.

Велика частина замовлень – це копії предметів та брендів з 1970-х та 80-х років. Багато клієнтів сумують за активним життям та бажають відтворити цілі бари чи ресторани у мініатюрному варіанті,

– розповідає Полін.

Вироби підприємиці замовляють не тільки у Великій Британії. Зараз жінка відправляє свої роботи до Австралії, США та в країни всієї Європи.

Полін зізнається, що мініатюрні копії не є дешевими, але попит на них величезний, і минулого року довелося навіть наймати кількох помічників, щоб встигнути виготовити та відправити замовлення вчасно.

Вироби Полін Мілард / Фото PA MEDIA