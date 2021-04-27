Щоб зробити кредити привабливими для позичальників, українські кредитори часто вдаються до різноманітних хитрощів, зокрема за низькою відсотковою ставкою приховують додаткові комісії або ж високу пеню за невчасну сплату коштів, сподіваючись на низьку фінансову грамотність своїх клієнтів. Освіта 24 за підтримки партнера Canon зібрала корисну інформацію для позичальників, яка допоможе розрахувати усі платежі по кредиту та не потрапити у боргову яму.

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Як дізнатись реальну вартість кредиту

Справжні відсоткові ставки по кредитах в Україні суттєво відрізняються в залежності від виду фінансової установи. Великі комерційні банки пропонують своїм клієнтам позики під 60 – 140 відсотків, а мікрофінансові організації з гаслами "швидких грошей" – від 365 до 1 500 відсотків річних.

Зазвичай на суму переплати дуже сильно впливає тривалість кредиту, тобто чим більший термін – тим більша переплата. Розрахувати вартість кредиту можна завдяки спеціальній формулі, яку розробив та затвердив Національний банк України.

Формула для розрахунку вартості кредиту від Нацбанку: файл для друку

Роздрукувати формулу радимо за допомогою принтерів Canon серії MegaTank, які є дуже економними, адже собівартість друку однієї сторінки А4, за умов використання оригінальних чорнил, становить усього 46 копійок з урахуванням паперу. Більше не доведеться переплачувати ні за кредити, ні за друк необхідних матеріалів.

Окрім цього, принтери Canon прості у використанні та обслуговуванні. Друкуючі голівки та абсорбер (сервісний картридж) легко замінити звичайному користувачу без сторонньої допомоги, а зручні флакони з чорнилами зі спеціальними отворами дозволять без зайвих зусиль подбати про їх наповнення.

Принтери Canon серії MegaTank / Фото 24 канал

Окрім формули, затвердженої Нацбанком, можна скористатися кредитним калькулятором, у якому є опція обрахунку всіх додаткових платежів протягом дії договору. Щоб дізнатися реальну вартість кредиту, необхідно розрахувати його ефективну ставку.

Що таке ефективна ставка по кредиту

Ефективна ставка – це реальна вартість кредиту, тобто сума, яку доведеться заплатити за користування грошима фінансової установи. Сюди входять не тільки відсотки по кредиту, але й комісії за отримання та внесення коштів, страхування, відтермінування та інші види платежів.

Іноді фінансові установи беруть з клієнтів гроші за банківське обслуговування та навіть смс-повідомлення, які нагадують про необхідність внесення платежу за кредитом.

Безліч дрібних фінансових установ пропонують кредити нібито під 0,01 відсоток річних, однак при цьому щомісячна комісія за обслуговування заборгованості може складати додатково 5 відсотків, а ще 1 відсоток стягуватиметься за внесення коштів для погашення кредиту через касу. Реальна ставка таких пропозицій може сягати 140 відсотків річних.

З чого складається ефективна ставка по кредиту / Фото Pexels

Чому кредитори обманюють позичальників

Багато українців беруть кредити, не маючи жодних ресурсів, щоб їх повернути. За даними Національного банку України, наприкінці 2020 року протермінованих кредитів було 27,9 відсотка від загальної їх кількості.

Це спричинено низькими стандартами оцінювання платоспроможності українських позичальників, а стягнути кошти з боржника буває складно через неефективність судової системи та державної виконавчої служби.

Згідно з даними Асоціації приватних виконавців України, у 2020 році примусово було стягнуто боргів на 19 мільярдів гривень, однак загальна заборгованість складає 790 мільярдів, тобто повернути вдалося лише 2,4 відсотка від усієї суми.

Який відсоток заборгованості вдалося стягнути через суд / Фото Pexels

Такі ризики фінансові установи змушені закладати у величезні кредитні відсотки, які змушені сплачувати і добросовісні позичальники. Якби компанії рекламували послуги кредитування із реальними ставками, тоді ніхто б їх, звісно, не брав.

Де знайти дешевий кредит

Дешеві кредити варто шукати у перевірених банках та фінансових компаніях, які ретельно перевіряють платоспроможність та кредитну історію своїх клієнтів перед тим, як оформити на них позику.

Насамперед необхідно звернути увагу на консервативні іноземні банки, які відповідально ставляться до перевірки позичальників і готові запропонувати низькі ставки. Найбільше шансів отримати грошову позику в таких установах є у власників банківських рахунків, які завжди мають позитивний баланс.

Як не потрапити у боргову яму

Найголовніше для позичальника – це уважно перечитувати кредитні договори. Нещодавно Нацбанк заборонив фінансовим установам використовувати дрібний шрифт у будь-яких документах, і ця постанова вже вступила у дію.

Як не потрапити у пастку недобросовісних кредиторів / Фото Pexels

Необхідно перевіряти документи, які ви підписуєте, на предмет додаткових платежів та страхових зборів. Не посоромтесь попросити агента, який представляє установу, назвати повний платіж, який доведеться сплачувати щомісяця, адже на вимогу клієнта він зобов’язаний назвати точну суму усно.

Шукайте інформацію про реальну відсоткову ставку. Якщо кредитор вказує діапазон від і до, то будьте готовими, що доведеться сплачувати максимально названу суму.

Ніколи не беріть кредити, якщо не впевнені у тому, що вже через наступних кілька місяців не матимете змоги погасити необхідну суму заборгованості.