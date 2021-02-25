"Спонсорувати свиней не буду": у школі Кривого Рогу виник скандал через батьківські внески

Джерело:Фейсбук-спільнота "Батьки SOS"
У школі №1 в Кривому Розі батьки посперечалися через подарунок вчительці до 8 березня. Деякі батьки учнів 11 класу не змогли здати гроші на подарунок, на що інша мама назвала їх "малозабезпеченими" і "свинями".
Батьківська переписка з чату у вайбері, яку оприлюднили у соцмережах, шокувала громадськість.
До теми У Черкасах вчителька влаштувала цькування усьому класу: діти відмовляються ходити до школи
Учні 11 класу готували подарунок для вчительки – телевізор. На це збирали по 250 гривень з людини.
Але не всі батьки змогли виділити таку суму з сімейного бюджету на подарунок. Натомість ті батьки, які таки сдали гроші, були дуже обурені.
Особисто я не хочу, щоб моя дитина сиділа за одним столом з малозабезпеченими. Якось їх занадто багато. Я за відпочинок і будь-який "кипіш" дітей нормальної половини класу. А годувати "свиней" і їх спонсорувати не збираюся,
– написала мама одного учня.
Ще кілька батьків підтримали таку позицію жінки.
Користувачів у фейсбуці обурені таким ставлення жінки до батьків та їхніх дітей. Вони наголошують, що всі фонди та здавання грошей – добровільні, а батьки не зобов'язані утримувати школу.
У коментарях українці висловлюють такі думки:
Депутат міськради Кривого Рогу Микола Колесник написав у фейсбуці, що міській відділ освіти проведе термінову перевірку в школі №1 щодо ситуації, про яку стало відомо з переписки в батьківському чаті.
“Не виключається звернення до поліції, бо були навіть погрози”, - написав він.
До слова, вчителька у Лисянці на Черкащині цькувала 12-річну дівчинку через те, що її батьки відмовилися підписувати заяву про нарахування доплати за класне керівництво. Педагогиню суд визнав винною у булінгу дитини. Більше про цей скандал – читайте тут.