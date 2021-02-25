У школі №1 в Кривому Розі батьки посперечалися через подарунок вчительці до 8 березня. Деякі батьки учнів 11 класу не змогли здати гроші на подарунок, на що інша мама назвала їх "малозабезпеченими" і "свинями".

Батьківська переписка з чату у вайбері, яку оприлюднили у соцмережах, шокувала громадськість.

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Батьківські внески на подарунок

Учні 11 класу готували подарунок для вчительки – телевізор. На це збирали по 250 гривень з людини.

Але не всі батьки змогли виділити таку суму з сімейного бюджету на подарунок. Натомість ті батьки, які таки сдали гроші, були дуже обурені.

Особисто я не хочу, щоб моя дитина сиділа за одним столом з малозабезпеченими. Якось їх занадто багато. Я за відпочинок і будь-який "кипіш" дітей нормальної половини класу. А годувати "свиней" і їх спонсорувати не збираюся,

– написала мама одного учня.

Ще кілька батьків підтримали таку позицію жінки.

Як відреагували у соцмережі

Користувачів у фейсбуці обурені таким ставлення жінки до батьків та їхніх дітей. Вони наголошують, що всі фонди та здавання грошей – добровільні, а батьки не зобов'язані утримувати школу.

У коментарях українці висловлюють такі думки:

"Прикро, що постраждає учитель".

"Так нехай вчитель не приймає подарунки. Раз б не прийняла, більше не збирали б".

"А потім діти таких батьків займаються булінгом і знущаються з людей похилого віку, а батьки цьому потурають і вважають, що принижувати бідного і слабкого – це норма".

У школі проведуть перевірку

Депутат міськради Кривого Рогу Микола Колесник написав у фейсбуці, що міській відділ освіти проведе термінову перевірку в школі №1 щодо ситуації, про яку стало відомо з переписки в батьківському чаті.

“Не виключається звернення до поліції, бо були навіть погрози”, - написав він.



До слова, вчителька у Лисянці на Черкащині цькувала 12-річну дівчинку через те, що її батьки відмовилися підписувати заяву про нарахування доплати за класне керівництво. Педагогиню суд визнав винною у булінгу дитини. Більше про цей скандал – читайте тут.