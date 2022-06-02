Співпрацювала з окупантами: з Національного юридичного університету відрахували студентку

У Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відрахували студентку Аміну Афанасьєву. Інцидент стався у Харкові.

Дівчину звинувачують у співпраці з окупаційною адміністрацією захопленого Маріуполя.

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Афанасієва засвітилася на російському телебаченні

Ролик з Афанасієвою зняли російські пропагандистські ЗМІ. Він потрапив у соцмережі 31 травня. Студентка обіймає посаду керівниці громадської приймальні руху "Донецька республіка".

Дівчину відрахували

Відомо, що Афанасьєва навчалася на 4 курсі на факультеті прокуратури на спеціальності "право". В університеті зазначили, що Аміна Афанасьєва перестала бути студенткою ще до того, як інформація про її діяльність була поширена у ЗМІ. Указ ректора про відрахування студентки датується 27 травня 2022 року.

У ВНЗ зазначили, що колектив університету – це багатотисячна спільнота, студентів і викладачів, науковців і юристів-практиків, які мають різні погляди на багато речей, але вони єдині в тому, що у колективі немає місця колаборантам та зрадникам, які обрали сторону окупанта. В університеті додали, що реагують на подібні прояви невідкладно.

У нашому колективі немає місця колаборантам та зрадникам, які обрали сторону окупанта. І на подібні прояви реагуємо невідкладно,

– повідомили у виші.

Там додали, що подальшу правову оцінку її дій мають дати відповідні правоохоронні органи.

Окупанти взялися русифікувати Маріуполі

Російська окупаційна влада вирішила скасували канікули в Маріуполі й продовжити навчальний процес. Окупанти хочу перевести українських дітей на російську програму.

Про цинічні плани російських окупантів повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він заявив, що росіяни оголосили про продовження навчального року до 1 вересня. Андрющенко розповів, що основна мета такого кроку від окупантів – підготовка до навчального року за російською програмою.

Також, за словами радника Вадима Бойченка, російські окупанти планують відкрити 9 шкіл у зруйнованому Маріуполі. Але росіянам не вдається знайти вчителів, які готові вчити дітей.

"Однак на зараз вдалось знайти всього 53 вчителів. По 6 вчителів на школу – яскрава ілюстрація російської освіти в Маріуполі прі окупації", – резюмував Андрющенко.

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