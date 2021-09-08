Список з тюлем і карнизами: у дитсадку у Черкасах батьків шокували тим, що необхідно придбати
Джерело:ТСН
У Черкасах у дитсадку №69 батькам роздали список того, що необхідно придбати для дітей. Зокрема, у переліку, окрім канцтоварів та засобів гігієни, опинилися карнизи і тюль.
У мережі списком поділилася родичка одного із вихованців 69-го дитсадка Анастасія Підгорна. Вона зауважила, що вже давно не отримувала у дитсадку такі списки.
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Підгорна наголосила: вона знає, що має купувати канцтовари. Водночас усе інше зі списку викликає запитання.
Зокрема, батькам сказали придбати:
- серветки на столи під гарячі страви;
- виделки;
- щітки;
- швабри;
- карниз;
- миску для фруктів;
- пластиковий чайник;
- коршики для іграшок;
- тощо.
Список того, що необхідно було придбати / Фото з фейсбук-сторінки Анастасії Підгорної.
Реакція міськради
Спершу у міськраді попросили назвати назву садочка. Тоді з'ясувалося, що ці списки роздали батькам дітей, які відвідують ДНЗ №69 "Росинка".
Заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна наголосила: у місті заборонили будь-який збір грошей з батьків на ремонти чи утримання садочків.
Гроші на придбання усього необхідного передбачені у загальних кошторисах закладів дошкільної освіти.
Наголошую, що якщо батьки отримають будь-які інші списки з переліками необхідних речей для садочка, вони одразу мають звертатись до завідувачки закладу,
– зауважила Чубіна.
Вона також наголосила, що батьки можуть купувати лише індивідуальні набори канцтоварів, щоб малюки користувалися ними під час занять.
Скандал в Одесі
- Нещодавно скандал спалахнув в одному з дитсадків Одеси.
- Хлопчик поскаржився, що його била вихователька.
- За словами дитини, вихователька вдарила його у голову та щоку.
- Хлопчик розповів: "взагалі, це був перший раз, коли мене вдарили".