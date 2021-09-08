У мережі списком поділилася родичка одного із вихованців 69-го дитсадка Анастасія Підгорна. Вона зауважила, що вже давно не отримувала у дитсадку такі списки.

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Підгорна наголосила: вона знає, що має купувати канцтовари. Водночас усе інше зі списку викликає запитання.

Зокрема, батькам сказали придбати:

серветки на столи під гарячі страви;

виделки;

щітки;

швабри;

карниз;

миску для фруктів;

пластиковий чайник;

коршики для іграшок;

тощо.



Список того, що необхідно було придбати / Фото з фейсбук-сторінки Анастасії Підгорної.

Реакція міськради

Спершу у міськраді попросили назвати назву садочка. Тоді з'ясувалося, що ці списки роздали батькам дітей, які відвідують ДНЗ №69 "Росинка".

Заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна наголосила: у місті заборонили будь-який збір грошей з батьків на ремонти чи утримання садочків.

Гроші на придбання усього необхідного передбачені у загальних кошторисах закладів дошкільної освіти.

Наголошую, що якщо батьки отримають будь-які інші списки з переліками необхідних речей для садочка, вони одразу мають звертатись до завідувачки закладу,

– зауважила Чубіна.

Вона також наголосила, що батьки можуть купувати лише індивідуальні набори канцтоварів, щоб малюки користувалися ними під час занять.

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