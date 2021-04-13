Списки на вакцинацію вчителів готуватимуть директори шкіл, – МОЗ

Працівникам освіти не потрібно записуватись в чергу для вакцинації проти COVID-19. Замість них реєстрацію та списки на вакцинацію здійснюватимуть керівники закладів освіти.

У МОЗ зазначили, що про запис у чергу або реєстрацію на вакцинацію у сфері освіти, охорони здоров'я та соціальної сфери має подбати роботодавець.

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Регіональні координатори з вакцинації мають поінформувати управлінців кожної сфери, зокрема керівників закладів, про початок вакцинації цієї цільової групи.

А керівники закладів освіти натомість передаватимуть списки регіональному координатору з вакцинації.

Планується, що для вакцинації працівників освіти діятимуть спеціальні медичні мобільні бригади.

Керівники шкіл готують приміщення для вакцинації та домовляються з регіональним координатором про день та час візиту мобільної бригади. У призначений день і час проводять вакцинацію за списком,

– зазначають у МОЗ.

Не забудьте взяти з собою на вакцинацію копію про підписання декларації або паспорт з ідентифікаційним кодом. Це потрібно для реєстрації в електронній системі охорони здоров’я.

Зазнаичмо, що раніше в МОЗ заявляли, що вчителів планують провакцинувати вже до початку нового навчального року.



Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу