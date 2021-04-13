Списки на вакцинацію вчителів готуватимуть директори шкіл, – МОЗ

13 квітня 2021 , 09:36
Читать новость на русском

Джерело:

Міністерство охорони здоров'я

Працівникам освіти не потрібно записуватись в чергу для вакцинації проти COVID-19. Замість них реєстрацію та списки на вакцинацію здійснюватимуть керівники закладів освіти.

У МОЗ зазначили, що про запис у чергу або реєстрацію на вакцинацію у сфері освіти, охорони здоров'я та соціальної сфери має подбати роботодавець.

До теми Вчителів, які працюватимуть на ЗНО, будуть вакцинувати китайським препаратом, – Ляшко

Регіональні координатори з вакцинації мають поінформувати управлінців кожної сфери, зокрема керівників закладів, про початок вакцинації цієї цільової групи.

А керівники закладів освіти натомість передаватимуть списки регіональному координатору з вакцинації.

Планується, що для вакцинації працівників освіти діятимуть спеціальні медичні мобільні бригади.

Керівники шкіл готують приміщення для вакцинації та домовляються з регіональним координатором про день та час візиту мобільної бригади. У призначений день і час проводять вакцинацію за списком,
– зазначають у МОЗ.

Важливо! Не забудьте взяти з собою на вакцинацію копію про підписання декларації або паспорт з ідентифікаційним кодом. Це потрібно для реєстрації в електронній системі охорони здоров’я.

Зазнаичмо, що раніше в МОЗ заявляли, що вчителів планують провакцинувати вже до початку нового навчального року.


Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу

Коронавірус в Україні

За минулу добу, 12 квітня,коронавірус виявили у 11 680 людей. Загалом від початку пандемії інфікувались SARS-CoV-2 – 1 872 785 мешканців України. Від ускладнень хвороби померли – 37 758 пацієнт.