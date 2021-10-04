Спеціальна форма, батько на уроках та шкільні травми: дивні історії від репетиторки

У сучасному світі репетиторство стало постійним джерелом доходів для багатьох вчителів та одним з ключових освітніх трендів в Україні. Батьки учнів витрачають тисячі гривень на підготовку до ЗНО. Але як проходять уроки репетиторства – цікаві історії читайте у статті.

Репетиторів зазвичай знаходять на спеціалізованих сайтах чи за порадами знайомих. Проте вже зараз на початку жовтня знайти вільного репетитора, що підтягне дитину до ЗНО вже непросто, адже місця розписані ледь не з серпня.

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Журналісти розпитали досвідчену репетиторку Ганну про найдивніші історії під час індивідуального навчання, а одну з учениць – про бюджет підготовки до ЗНО з кількох предметів.

Дивні історії про будні репетитора

Прокурор і сіра сукня з білим комірцем

У перші роки її репетиторства до неї звернувся міський прокурор з проханням підготувати сина до екзаменів та озвучив суму вдвічі більшу за тодішню ставку репетиторки.

Спочатку все виглядало доволі стандартно. За мною приїздив водій, бо жив хлопчик за містом, і ми вчили історію та право. Десь на третій урок завітав батько, який здивувався, що я не хвалю добу СРСР, розповідаючи про той період,

– розповіла Ганна.

За її словами, якось після уроку батько хлопця підійшов з незвичним проханням – щоб репетиторка приходила на уроки до його сина в сірих сукнях з білим комірцем. Мама хлопця вибачилася за поведінку чоловіка, але подарувала їй таку сукню. У ній репетиторка і приходила на заняття.

Іспит хлопець склав на відмінно, його батьки рекомендували вчительку своїм колегам, але після цього випадку Ганна вирішила не працювати зі співробітниками прокуратури.

Цілодобово на зв’язку у Skype

Батьки однієї дівчини поставили незвичну умову – займатися лише через Skype і щоб репетиторка цілодобово була на зв’язку. При цьому сплачувати хотіли, як за звичайний урок.

"Якщо дитині ставало нудно під час уроку, вона могла перервати заняття, а потім о першій ночі перетелефонувати і попросити пояснити щось", – розповідає Ганна.

Тато на уроці

Поки репетиторка займалася з дівчинкою, її тато не лише сидів з ними, а й одразу після закінчення з півгодини щоразу розпитував у неї, що зрозуміла та запам’ятала.

Це дуже дратувало викладачку, бо відбувалося у неї вдома, тому постійно доводилося зміщувати графік і нагадувати чоловіку, що поговорити зі своєю дитиною він може і вдома.

"Проведіть дитину додому"

Були клієнти, які наполягли, щоб дівчинка займалася вдома у викладачки, відкинувши варіанти занять у себе вдома та онлайн. Але наполягали, щоб репетиторка проводила дівчинку на маршрутку, а іноді й додому, якщо батьки не могли зустріти.

Старшокласник з "сюрпризом"

Якось її учень перефарбував волосся у рожевий колір і дуже засмутився, що вчителька майже не звернула на це уваги.

Але він продовжував дивувати, намагаючись привернути до себе увагу: "Щось він йорзав на стільці, потім почав розхитуватися. Зробила зауваження, а він сміється. І от не втримує рівноваги, намагається схопитися за стіл, та летить разом зі стільцем".

Ганна розповіла цю історію матері, попросила забрати дитину і оглянути, чи не потрібно показатися в травмпункт. Але та лише посміялася у відповідь і сказала, що немає чого переживати.

Залякана школою

Якось репетиторка готувала дівчинку до ЗНО, проходили вони тему за темою, місяць все було добре, і раптом загальмували.

Я вже і схеми якісь малювала, і в асоціації з нею грала. Кажу жартома, та невже ми будемо ще тиждень тут товктися. А дівчина в сльози. В неї справжня істерика, ледь заспокоїла,

– розповідає Ганна.

Виявилося, шкільна вчителька залякала дитину погрозами про те, що та дурна і в житті не здасть ЗНО з її предмету. Ганні довелося ще кілька тижнів пояснювати дитині, що вона не нездара. Пізніше дівчина вступила на юридичний факультет.

Скільки коштують послуги репетитора

Заняття з репетитором мають користь, але розраховувати на те, що це зробить диво, не варто. Адже задача викладача – систематизувати знання та дати розуміння предмета, все інше вже залежить від учня.

Оплату роботи репетиторів батьки розглядають як інвестицію в майбутнє, що дає шанс вступити до бажаного закладу. Для сім’ї це можуть бути суттєві витрати – щоб підготуватися до ЗНО з одного предмету, треба щонайменше один урок на тиждень.

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Ціна залежить від рівня репетитора, так підготовка з української мови може коштувати від 150 до тисячі гривень за годину. Але в середньому ціна тримається десь на рівні 300 гривень.

Тож два уроки тиждень – це вже 600 гривень, за місяць набігає 2400 гривень, а за 9 місяців навчального року це вже понад 20 тисяч гривень. Якщо ж дитина займається з репетитором з кількох предметів, то ця сума може подвоїтися чи потроїтися.

Наприклад, одинадцятикласниця Марія з передмістя Києва готується до вступу в КПІ, вона збирається здавати ЗНО з п’яти предметів. До репетиторів вона ходить змалку – на англійську з 2 класу, на математику – після 4-го.

А цього року дівчина вже прицільно взялася за підготовку до ЗНО: українська, англійська та математика – двічі на тиждень, хімія і фізика – раз на тиждень.

За її словами, загалом бюджет підготовки до ЗНО щомісяця складає:

англійська мова – 1400 гривень,

українська мова – 1600 гривень,

математика – 2400 гривень,

фізика – 800 гривень,

хімія – 800 гривень.

Разом виходить 7000 на місяц, а за 9 місяців – це 63 тисячі гривень.

Марія розповідає, що серед репетиторів є і суворі. Наприклад, вчителька англійської – не та людина, яка бере гроші і всім посміхається. Вона може й відмовитися від занять, якщо учень не робить домашні завдання, прогулює без причини чи постійно спізнюється.