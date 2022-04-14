Спецгрупа оцінить необхідність вивчення російських творів на уроках зарубіжної літератури, – МОН

Через збройну агресію Росії проти України в Міністерстві освіти переглянуть доцільність вивчення російських творів на уроках зарубіжної літератури у школі. Деякі з них можуть прибрати з курсу.

Про це розповів міністр освіти Сергій Шкарлет в інтерв'ю телеканалу "Рада", передає 24 канал.

До теми Міносвіти категорично проти очного навчання у школах без бомбосховищ, – Шкарлет

На думку Шкарлета, сьогодні в рамках підступної агресії, яку здійснює Росія проти України, будь-який наратив належності до чогось російського викликає внутрішнє обурення та агресію в українців.

Тому ще на минулому тижні ми в рамках шкільної дисципліни "Зарубіжної літератури" зібрали робочу групу з наших фахівців, які оцінять необхідність присутності творів російських авторів на уроках зарубіжної літератури,

– наголосив міністр освіти.

Шкарлет також згадав Гоголя, який написав відомі для України "В ніч перед Різдвом" та "Тараса Бульбу".

"Ми глибоко переглянемо всі твори, які досі були рекомендовані до курсу зарубіжної літератури і критично поставимося до змісту цього предмету", – додав він.

До слова, муніципалітет Вільнюса заявив, що вчителі, які схвалюють російську агресію в Україні, не можуть працювати в школах. Йдеться про освітян, які поширювали російську пропаганду під час уроків чи публікували відповідні дописи у своїх соцмережах.

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