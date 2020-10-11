У світі спостерігається глобальне потепління – діти часто навчають у ті дні, коли температура повітря становить вище 26,7 °C. Вчені кажуть, що це може призводити до зниження успішності серед школярів.

Про це йдеться у дослідженні американських вчених з Каліфорнійського університету, яке опублікував журнал Nature Human Behaviour.

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Дослідники проаналізували співвідношення даних про шкільну успішність та кліматичні умови щодо 58 розвинених країн і країн, що розвиваються.

Що з’ясували вчені? Що спека негативно впливає на успішність учнів у світі. Кожен додатковий теплий день знизив бали школярів на 0,18 відсотка, а холодні дні не дали статистично значущого впливу.

Також впливали інші чинники, зокрема дохід на душу населення і вплив спеки на сільськогосподарську промисловість, коли в умовах аграрної економіки дорослі змушені відривати дітей від навчання, щоб зберегти урожай.

По США вчені теж виявили, що підвищення температури призводило до зниження успішності, а кожен день при температурі вище 26,7 °C знижував досягнення учнів приблизно на 0,04 відсотка. Особливо сильно зниження успішності проявлялося серед бідного населення.

Тож, дослідники прийшли до висновку, що спека найбільше впливає на дітей молодшого шкільного віку, і людей, яким доходи не дозволяють обладнати у будинку кондиціонер.

Чому це важливо?

На сьогодні проблема глобальної зміни клімату є однією з найважливіших, оскільки це явище загрожує не лише екології, але і економіці, та несе соціальні та психологічні наслідки. Загалом глобальне потепління може негативно відбитися на всіх сферах життя людини, пов'язаних з розумовою діяльністю: освіта, наука, технічний прогрес тощо.

Чому збільшення температури називають проблемою? За оцінками Міжурядової групи з питань зміни клімату при ООН, до середини ХХІ століття середня температура у світі зросте на 1,5°C. А її перевищення може призвести до зменшення урожайності рослин.