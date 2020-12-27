Соціальні гарантії для хворих на COVID-19 освітян: МОН підготувало законопроєкт
Сергій Шкарлет заявив, що хотів би, аби педагоги були серед пріоритетних категорій суспільства, яким першим робитимуть щеплення проти коронавірусу. Втім, зараз на передовій є медики.
Що сказав Шкарлет
За матеріалами ВООЗ COVID-19 не є для освітян професійною хворобою. Про це міністр освіти і науки України розповів у інтерв'ю "Українському радіо".
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Враховуючи велику кількість людей, які залучені в освіті, ми теж намагаємося поставити акценти на важливості. Зокрема для МОЗ, ми намагаємось якось наполягати на тому, щоб освітяни були у пріоритеті,
– наголосив Шкарлет.
За його словами, міністерство вже підготувало законопроєкт щодо соціальних гарантій педагогічним і науково-педагогічним працівникам. Тобто так само як і медикам у разі захворювання на коронавірус.
"Ця пропозиція погоджена і ми чекаємо від президента внесення її до парламенту. Я думаю, що коли парламент запрацює, президент його внесе", – підкреслив міністр.
Ставлення українців до вакцинації проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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