Сергій Шкарлет заявив, що хотів би, аби педагоги були серед пріоритетних категорій суспільства, яким першим робитимуть щеплення проти коронавірусу. Втім, зараз на передовій є медики.

Що сказав Шкарлет

За матеріалами ВООЗ COVID-19 не є для освітян професійною хворобою. Про це міністр освіти і науки України розповів у інтерв'ю "Українському радіо".

Читайте також Відповіді не готував: Шкарлет розповів, як переконував Зеленського у своїй ефективності

Враховуючи велику кількість людей, які залучені в освіті, ми теж намагаємося поставити акценти на важливості. Зокрема для МОЗ, ми намагаємось якось наполягати на тому, щоб освітяни були у пріоритеті,

– наголосив Шкарлет.

За його словами, міністерство вже підготувало законопроєкт щодо соціальних гарантій педагогічним і науково-педагогічним працівникам. Тобто так само як і медикам у разі захворювання на коронавірус.

"Ця пропозиція погоджена і ми чекаємо від президента внесення її до парламенту. Я думаю, що коли парламент запрацює, президент його внесе", – підкреслив міністр.

Зверніть увагу! Першочергово в Україні проти коронавірусу вакцинують медиків, військових, працівників соціальної сфери тощо. Освітяни у цьому списку перебувають на 7 місці.



Ставлення українців до вакцинації проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу