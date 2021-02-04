Сніданок у їдальні з мікробами: з’ясували причину отруєння 50 учнів зі школи в Кропивницькому

Близько 50 учнів початкових класів у Кропивницькому отруїлися після сніданку у шкільній їдальні. У більшості з дітей були симптоми шлункового розладу, а декого з інтоксикацією довелося госпіталізувати. Тепер фахівці з’ясували причину отруєння.

Джерело: ТСН

Стався цей інцидент кілька днів тому. В учнів молодших класів у школі № 8 у Кропивницькому погіршилося самопочуття саме після сніданку в шкільній їдальні.

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Після досліджень фахівці Держпродспоживслужби виявили безліч мікроорганізмів у зразках їжі і у змивах з поверхонь в шкільній їдальні. Серед них знайшли і патогенний стафілокок. Ймовірно, це і викликало харчове отруєння у дітей. До того ж, самі харчі з їдальні були неналежної якості.

Керівниця Управління освіти міськради Кропивницького Лариса Костенко розповіла виданню "Гречка", що у продуктах виявили кишкові інфекції, а в одному з сирих продуктів знайшли сальмонелу.

За її словами, працівників їдальні також направили на огляд та бактеріологічні дослідження. Так, стафілокок виявили у одного з кухарів харчоблоку та 4 дітей. Цього працівника наразі відсторонили від роботи.

5 січня у школі будуть приймати рішення про відновлення навчання для початкової школи з понеділка. Додамо, що після інциденту в школі провели генеральне прибирання і повну дезінфекцію. Решту шкіл Кропивницького також перевірять спеціалісти.

Що відомо про масове отруєння у Кропивницькому

Кілька днів тому двоє хлопчиків семи та восьми років потрапили у міську дитячу лікарню із симптомами важкого отруєння. Батьки потерпілих розповіли, що дітям стало зле через кілька годин після сніданку у школі.

Дітей повели на гарячий сніданок. Ввечері учень прийшов, погано себе почував. Рвота була сильна...,

– каже мама першокласника Тетяна.

Згодом стало відомо, що схожі симптоми були у близько 50 учнів молодшої школи. У більшості нездужання швидко минуло. Решта ще хворіють – дехто вдома, а хтось в лікарні.