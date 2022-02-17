Зранку 17 лютого російські війська обстріляли кілька населених пунктів поблизу Станиці Луганської. Постраждали також школа та дитячий садочок.

До теми У будівлі було 20 дітей: військові розповіли про цинічний обстріл дитсадка в Станиці Луганській

Один снаряд поцілив у двір школи. В результаті обстрілу було пошкоджено вікна в закладі освіти у Врубівці.

Наразі частина учнів та працівників школи знаходяться в підвальному приміщенні. Решту учнів забрали батьки.



Снаряд бойовиків влучив у двір школи / Фото Попаснянської адміністрації

Окрім того, обстріляли приватний будинок та газогін, тому без газопостачання залишилось 70 квартир в багатоповерхівках та 96 будинків.



Бойовики обстріляли приватний будинок / Фото Попаснянської адміністрації

Інформації про постраждалих наразі немає.

До слова, окупанти 17 лютого обстріляли Станицю Луганську. В епіцентрі вогню опинилися дитсадок та залізнична станція Кіндрашівська-нова. У дитсадок влучив один зі снарядів. Жертв, на щастя, не було.

Текст публікації Попаснянської військово-цивільної адміністрації:

Сьогодні близько 10:25 ранку відбувся обстріл зі сторони тимчасово окупованої території по населеному пункту Врубівка, внаслідок чого один зі снарядів влучив у двір Врубівського ліцею. На момент обстрілу в ліцеї знаходилось 30 учнів та 14 осіб персоналу.

Станом на 11:10 8 учнів та 2 співробітника персоналу знаходяться в підвальному приміщенні ліцею, решту дітей забрали батьки.

Зафіксовано пряме потрапляння до господарської споруди одного із житлових будинків, пошкоджено приватний будинок по вул. Центральна. Також перебитий газопровід високого тиску. На даний час без газопостачання залишилось 70 квартир в багатоповерхівках та 96 приватних будинків. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.